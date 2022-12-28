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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dev gelir! Geçen yıla fark attı

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de zirve yarışının iddialı takımlarından Galatasaray, iç saha maçlarını dolu tribünler önünde oynuyor. Sarı-kırmızılılarda bu durum, gelirlere de yansıdı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 10:35
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dev gelir! Geçen yıla fark attı

Galatasaray, ligde son olarak karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dev gelir! Geçen yıla fark attı

Sarı-kırmızılı taraftarlar bu sezon Galatasaray'ı Nef Stadı'nda yalnız bırakmazken bu durum gelirlere de açık bir şekilde yansıdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dev gelir! Geçen yıla fark attı

Kulübün, 2021 haziran-mayıs bölümündeki 213 milyon TL'lik cirosu 2022'de ise 519 milyon TL'ye ulaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dev gelir! Geçen yıla fark attı

G.Saray'ın aynı zamanda Sponsoru NEF şirketi ortaklığından, son 1 yılda 1.2 milyar TL civarında gelir elde etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dev gelir! Geçen yıla fark attı

Bu durum yönetimi oldukça memnun etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dev gelir! Geçen yıla fark attı

Galatasaray, ligin 16. haftasında Sivasspor'a konuk olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dev gelir! Geçen yıla fark attı

Sarı-kırmızılılar rakibi ile 33. kez karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dev gelir! Geçen yıla fark attı

Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılıların 19-7 galibiyet üstünlüğü var.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dev gelir! Geçen yıla fark attı

Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da Sivasspor 1-0 ve 3-2'lik skorlarla kazanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dev gelir! Geçen yıla fark attı

Galatasaray, Sivasspor maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dev gelir! Geçen yıla fark attı

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, Kazımcan Karataş ve Mathias Ross'un sakatlıkları, Lucas Torreira'nın da sarı kart cezası bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dev gelir! Geçen yıla fark attı

Galatasaray'da ayrıca 4 futbolcu da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dev gelir! Geçen yıla fark attı

Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı ceza sınırında bulunan isimler.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dev gelir! Geçen yıla fark attı

Bu futbolcular, Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 17. haftada oynanacak MKE Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dev gelir! Geçen yıla fark attı

Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

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