GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dev gelir! Geçen yıla fark attı

Galatasaray, ligde son olarak karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürdü.
Galatasaray, ligde son olarak karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı taraftarlar bu sezon Galatasaray'ı Nef Stadı'nda yalnız bırakmazken bu durum gelirlere de açık bir şekilde yansıdı.
Kulübün, 2021 haziran-mayıs bölümündeki 213 milyon TL'lik cirosu 2022'de ise 519 milyon TL'ye ulaştı.
G.Saray'ın aynı zamanda Sponsoru NEF şirketi ortaklığından, son 1 yılda 1.2 milyar TL civarında gelir elde etti.
Bu durum yönetimi oldukça memnun etti.
Galatasaray, ligin 16. haftasında Sivasspor'a konuk olacak.
Sarı-kırmızılılar rakibi ile 33. kez karşı karşıya gelecek.
Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılıların 19-7 galibiyet üstünlüğü var.
Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da Sivasspor 1-0 ve 3-2'lik skorlarla kazanmıştı.
Galatasaray, Sivasspor maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, Kazımcan Karataş ve Mathias Ross'un sakatlıkları, Lucas Torreira'nın da sarı kart cezası bulunuyor.
Galatasaray'da ayrıca 4 futbolcu da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı ceza sınırında bulunan isimler.
Bu futbolcular, Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 17. haftada oynanacak MKE Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek.
Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.