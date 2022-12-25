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GALATASARAY HABERLERİ | Aslan liderlik aşkına! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı 11'i

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a kaybetmesinin ardından Galatasaray için İstanbulspor maçı çok büyük bir fırsat haline gelmiş durumda. Galatasaray eğer rakibini mağlup ederse ligde zirveye yerleşecek. Sarı kırmızılılarda maç öncesi ise Okan Buruk'un sahaya nasıl bir ilk 11 ile çıkacağı merak konusu haline gelmiş durumda. İşte maç hakkında önemli detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 06:50
GALATASARAY HABERLERİ | Aslan liderlik aşkına! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı 11'i

Galatasaray ve sarıkırmızılı taraftarlar uzun bir aranın ardından yeniden buluşuyor. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Cimbom, özellikle Başakşehir karşısında aldığı 7-0'lık galibiyetin ardından taraftarlarını tam anlamıyla mest etmişti. Yeniden Galatasaray'ı izlemek için Dünya Kupası arasının bitmesini dört gözle bekleyen sarı-kırmızılılar bugün takımlarına ve Nef Stadı'na kavuşuyor. Aslan, Süper Lig'in 15. haftasında saat 19.00'da İstanbulspor'u konuk edecek. En dolu sezonlarından birisini yaşayan Aslantepe'de bugün de tribünler tamamen dolu olacak. Taraftarlar bu maça da özel olarak hazırlandı.

İŞTE OKAN BURUK'UN İSTANBULSPOR MAÇI 11'İ

Galatasaray: Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Midtsjö, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis

İstanbulspor: Jensen, Duhan, Mehmet, Oğuzhan, Okan, Ologo, Rhoca, Melih, İbrahim, Ethemi, Topalli

ÇIKIŞINI SÜRDÜREBİLECEK Mİ?

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan haftalarda sarıkırmızılılar 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 27 puan topladı. Son 6 maçından mağlubiyetle ayrılan Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor ise, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile topladığı 8 puanla 18. sırada yer alıyor. İki takım için de karşılaşma çok kritik... Özellikle de Tekke ve ekibi için... Zirveye göz koyan Galatasaray'ın Dünya Kupası öncesinde yakadığı çıkışı sürdürüp sürdüremeyeceği de büyük bir merakla bekleniyor. Cimbom, dün akşam Fenerbahçe'nin Trabzon'a yenilmesiyle liderlik fırsatı da yakaladı. Bugün kazanırsa ezeli rakibini geçip zirveye kurulacak.

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