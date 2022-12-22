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PFDK'dan Galatasaray'a para cezası!

PFDK Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Kayserispor Galatasaray maçında deplasman taraftarlarının çirkin ve kötü tezahürat yaptığı gerekçeyle Galatasaray'a 126 bin TL ceza verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 18:30
PFDK'dan Galatasaray'a para cezası!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a Kayserispor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 126 bin TL para cezası verdi.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan karar şöyle:
"1- 28.10.2022 tarihinde Tahkim Kurulu tarafından Kurulumuzun 15.10.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakası ile ilgili 20.10.2022 tarihli ve 265E -370 K sayılı kararının kaldırılarak dosyanın PFDK'ya gönderilmesine karar verilmiş olup, 19.12.2022 tarihinde dosya ve gerekçeli Tahkim Kurulu kararı Kurulumuza iletilmiştir. Her ne kadar Tahkim Kurulu kararında savunmanın Kurulumuza iletildiği kabul edilmişse de Kurulumuzca dosya üzerinde yapılan incelemede; Tahkim Kurulu kararına konu edilen ve PFDK'ya iletildiği iddia edilen savunmaya ilişkin faks onayında herhangi bir hedef numara görünmediği, hedef numarada "unknown" yazılı olduğunun tespit edildiği, ayrıca PFDK'nın faks kayıtları incelendiğinde, 19.10.2022 tarihinde farklı kulüplerden savunmalar geldiği ancak ilgili Kulübün savunmasının bulunmadığı tespit edilmiştir. Kurulumuzun e-posta adresine de kulüp tarafından gönderilen herhangi bir savunma ulaşmamıştır. Daha önce Kurulumuza ulaşan bir savunma olmadığı için Tahkim Kurulu kararı gereği 20.12.2022 tarihinde kulüpten savunma istenmiş, savunma incelenerek aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.


GALATASARAY A.Ş.'nin, 15.10.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verilmiştir."

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