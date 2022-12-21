Haberler Galatasaray Galatasaray'ın genç yeteneği Jankat Yılmaz Celto Vigo'nun transfer listesinde! İşte o gelişme

Galatasaray'ın genç yeteneği Jankat Yılmaz Celto Vigo'nun transfer listesinde! İşte o gelişme

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, 2022 FIFA Dünya Kupası için Süper Lig'e verilen arada, hazırlık maçlarında genç oyunculara sıkça görev vermişti. Bu bağlamda öne çıkan isimlerden biri de, Jankat Yılmaz oldu. Jankat, İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun radarına girdi. İşte transferin ayrıntıları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 14:10
Galatasaray'ın genç yeteneği Jankat Yılmaz Celto Vigo'nun transfer listesinde! İşte o gelişme

Galatasaray altyapısından yetişen ve kısa süre içinde teknik ekibin gözüne girmeyi başaran genç kaleci Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine girmeyi başardı.

Galatasaray'ın genç yeteneği Jankat Yılmaz Celto Vigo'nun transfer listesinde! İşte o gelişme

Muslera'nın yedeği Okan Kocuk, Dünya Kupası arasında oynanan hazırlık maçlarında hatalı goller yiyince teknik direktör Okan Buruk, 18 yaşındaki kaleci Jankat Yılmaz'ı Adana Demirspor maçında sahaya sürmüştü.

Galatasaray'ın genç yeteneği Jankat Yılmaz Celto Vigo'nun transfer listesinde! İşte o gelişme

Genç kaleci, Adana Demirspor maçına kötü bir başlangıç yapsa da sonrasında ortaya koyduğu performansla büyük alkış topladı.

Galatasaray'ın genç yeteneği Jankat Yılmaz Celto Vigo'nun transfer listesinde! İşte o gelişme

Galatasaray'da Uruguaylı tecrübeli kaleci Fernando Muslera sarı kart cezalısı olduğu için İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın genç yeteneği Jankat Yılmaz Celto Vigo'nun transfer listesinde! İşte o gelişme

Onun yerine Okan Kocuk ya da Jankat Yılmaz görev alacak.

Galatasaray'ın genç yeteneği Jankat Yılmaz Celto Vigo'nun transfer listesinde! İşte o gelişme

Sarı-Kırmızılılar'ın alt yapıdan çıkardığı yeni yıldızlardan Jankat'ın La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun radarında olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın genç yeteneği Jankat Yılmaz Celto Vigo'nun transfer listesinde! İşte o gelişme

Takvim'in haberine göre İspanyol temsilcisinin, genç eldiven için scout görevlendirmesi yaptığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın genç yeteneği Jankat Yılmaz Celto Vigo'nun transfer listesinde! İşte o gelişme

Celta yetkililerinin sezon sonuna kadar genç kaleciyi izlemeye alacağı ve sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı da gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'ın genç yeteneği Jankat Yılmaz Celto Vigo'nun transfer listesinde! İşte o gelişme

Türk Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 11 kez forma giyen Jankat, kariyeri boyunca 38 karşılaşmada görev aldı.

Galatasaray'ın genç yeteneği Jankat Yılmaz Celto Vigo'nun transfer listesinde! İşte o gelişme

Kariyeri boyunca 1 kez kırmızı kart gördü.

Galatasaray'ın genç yeteneği Jankat Yılmaz Celto Vigo'nun transfer listesinde! İşte o gelişme

JANKAT YILMAZ KİMDİR?
Jankat, 16 Ağustos 2004'te doğdu.

Galatasaray'ın genç yeteneği Jankat Yılmaz Celto Vigo'nun transfer listesinde! İşte o gelişme

Genç oyuncu, İstanbul'da dünyaya geldi.

Galatasaray'ın genç yeteneği Jankat Yılmaz Celto Vigo'nun transfer listesinde! İşte o gelişme

Jankat Yılmaz, 1.88 boyunda.

Galatasaray'ın genç yeteneği Jankat Yılmaz Celto Vigo'nun transfer listesinde! İşte o gelişme

G.Saray'ın genç yeteneği, kariyerine 2018-19 sezonunda başladı.

Galatasaray'ın genç yeteneği Jankat Yılmaz Celto Vigo'nun transfer listesinde! İşte o gelişme

Jankat, G.Saray'da ilk etapte U16'da görev aldı.

Galatasaray'ın genç yeteneği Jankat Yılmaz Celto Vigo'nun transfer listesinde! İşte o gelişme

Daha sonra U17'ye yükseldi.

Galatasaray'ın genç yeteneği Jankat Yılmaz Celto Vigo'nun transfer listesinde! İşte o gelişme

Başarılı performansıyla beraber, U17'den U19'a yükseldi.

Galatasaray'ın genç yeteneği Jankat Yılmaz Celto Vigo'nun transfer listesinde! İşte o gelişme

Jankat, bu sezon toplamda 11 maçta görev aldı.


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