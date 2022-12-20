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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Di Maria bombasını patlatıyor!

Dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Okan Buruk'un transfer raporu doğrultusunda hareket eden Sarı kırmızılılar Dünya Kupası'nda mutlu son ulaşan yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte dev transfer gelişmesinin detayları. (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Di Maria bombasını patlatıyor!

Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Di Maria bombasını patlatıyor!

Sarı kırmızılılar sezon başında yaptığı flaş hamlelere devre arasında da devam edecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Di Maria bombasını patlatıyor!

Aslan'da teknik direktör Okan Buruk'un transfer raporu şekillendi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Di Maria bombasını patlatıyor!

Bu doğrultuda Dursun Özbek ve yönetimi de harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Di Maria bombasını patlatıyor!

ASLAN'DAN FLAŞ HAMLE!

Cimbom, sürpriz bir isim için devreye girmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Di Maria bombasını patlatıyor!

Bugüne kadar kadrosuna birçok dünya yıldızını katan ve son olarak sezon başında Mata ile Mertens'i transfer eden Galatasaray yine tüm dünyanın konuşacağı bir bomba patlatabilir.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Di Maria bombasını patlatıyor!

Yönetimin bu kez gözüne kestirdiği isim Juventus'ta forma giyen Angel Di Maria oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Di Maria bombasını patlatıyor!

Cimbom, Dünya Kupası finaline damga vuran yıldız için ön araştırmalara başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Di Maria bombasını patlatıyor!

Uluslararası bir transfer şirketiyle anlaşan yönetim, özellikle sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili bilgi alıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Di Maria bombasını patlatıyor!

Şirketin sarı kırmızılılara sunduğu son rapor Di Maria dosyası oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Di Maria bombasını patlatıyor!

Cimbom, Juventus'ta forma bulamayan 34 yaşındaki yıldız için şartlar uygun olursa harekete geçecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Di Maria bombasını patlatıyor!

Di Maria bu sezon 16 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Di Maria bombasını patlatıyor!

Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol attı. Ayrıca 6 da asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Di Maria bombasını patlatıyor!

Di Maria'nın güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Di Maria bombasını patlatıyor!

1.80 boyundaki kanat oyuncusu kariyerinde, PSG, Real Madrid, Benfica, Rosario Central ve Manchester United gibi takımlarda da forma giymişti.

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