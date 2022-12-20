TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Di Maria bombasını patlatıyor!

Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı kırmızılılar sezon başında yaptığı flaş hamlelere devre arasında da devam edecek.
Aslan'da teknik direktör Okan Buruk'un transfer raporu şekillendi.
Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı kırmızılılar sezon başında yaptığı flaş hamlelere devre arasında da devam edecek.
Aslan'da teknik direktör Okan Buruk'un transfer raporu şekillendi.
Bu doğrultuda Dursun Özbek ve yönetimi de harekete geçti.
ASLAN'DAN FLAŞ HAMLE!
Cimbom, sürpriz bir isim için devreye girmeye hazırlanıyor.
Bugüne kadar kadrosuna birçok dünya yıldızını katan ve son olarak sezon başında Mata ile Mertens'i transfer eden Galatasaray yine tüm dünyanın konuşacağı bir bomba patlatabilir.
Cimbom, Dünya Kupası finaline damga vuran yıldız için ön araştırmalara başladı.
Uluslararası bir transfer şirketiyle anlaşan yönetim, özellikle sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili bilgi alıyor.
Şirketin sarı kırmızılılara sunduğu son rapor Di Maria dosyası oldu.
Di Maria bu sezon 16 maça çıktı.
Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol attı. Ayrıca 6 da asist yaptı.
Di Maria'nın güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
1.80 boyundaki kanat oyuncusu kariyerinde, PSG, Real Madrid, Benfica, Rosario Central ve Manchester United gibi takımlarda da forma giymişti.