Haberler Galatasaray GALATASARAY KEÇİÖRENGÜCÜ ZTK MAÇI CANLI İZLE 📺 | GS maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GALATASARAY KEÇİÖRENGÜCÜ ZTK MAÇI CANLI İZLE 📺 | GS maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya gelecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak maçı Çağdaş Altay yönetecek. Galatasaray ile Keçiörengücü, son 16 turuna adını yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 16:30 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 16:50
GALATASARAY KEÇİÖRENGÜCÜ ZTK MAÇI CANLI İZLE 📺 | GS maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray - Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Galatasaray, Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki, Galatasaray - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

🔥FORVET SAVAŞI BAŞLADI! F.BAHÇE, G.SARAY VE JUVENTUS... 👈🏼

GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Keçiörengücü maçı 22 Aralık Perşembe günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

GALATASARAY KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ VAR

Dünya Kupası arasına girmeden önce Galatasaray'ın, 3'ü Spor Toto Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 4 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i, Türkiye Kupası'nda da Ofspor'u mağlup etti.

5 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Galatasaray, Dünya Kupası arasında 3'ü Antalya'da, 2'si İstanbul'da olmak üzere 5 hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılılar, Toulouse'u 2-1 mağlup ederken, Rayo Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 ve Lazio'ya 2-1 yenildi. Adana Demirspor ile de 2-2 berabere kaldı.

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU

Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası'na 3. Eleme Turu'ndan katıldı. Sarı-kırmızılılar, bu turda Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla geçerken, 4. turda da Ofspor'u 2-1'lik skorla eledi ve 5. tura yükseldi. Ankara Keçiörengücü de kupa serüvenine 3. turdan başladı. Ankara ekibi, 3. turda Diyarbekirspor'u 4-1, 4. turda da Bulvarspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek 5. tura çıktı.

ÇAĞDAŞ ALTAY DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Ankara Keçiörengücü maçını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Gökhan Barcın yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Oğuzhan Koç eşi Demet Özdemir için milyonluk teklifi geri çevirdi!
Berdan Mardini yine yaptı yapacağını! Taytini Berdan'ın hedefinde bu kez Kıvanç Tatlıtuğ vardı "Benzeyen tek noktası cinsiyeti"
Fenerbahçe'den istenen bonservis bedeli belli oldu!
G.Saray'dan Deniz Ündav kararı! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'dan 3 transfer hamlesi birden!
G.Saray'dan Deniz Ündav kararı! Transfer...
Bakan Kasapoğlu'ndan sözleşmeli antrenör müjdesi
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Merkez Bankası Aralık faiz kararı açıklandı!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdullah Avcı'dan takıma Fenerbahçe uyarısı Abdullah Avcı'dan takıma Fenerbahçe uyarısı 16:47
Berke'nin yeni takımı resmen belli oldu! Berke'nin yeni takımı resmen belli oldu! 16:47
Galatasaray'dan 3 transfer hamlesi birden! Galatasaray'dan 3 transfer hamlesi birden! 16:43
Beşiktaşlı yıldıza talip çıktı! Komşudan transfer... Beşiktaşlı yıldıza talip çıktı! Komşudan transfer... 16:26
Gomis ve Efecan İstanbul ekibinde buluşuyor! Gomis ve Efecan İstanbul ekibinde buluşuyor! 16:09
Galatasaray - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Galatasaray - Keçiörengücü maçı saat kaçta? 16:00
Daha Eski
Fenerbahçe Beko - Partizan maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Partizan maçı saat kaçta? 15:27
Fenerbahçe'den istenen bonservis bedeli belli oldu! Fenerbahçe'den istenen bonservis bedeli belli oldu! 15:27
Trabzonspor Fenerbahçe maçına hazırlanıyor! Trabzonspor Fenerbahçe maçına hazırlanıyor! 15:10
Halil Akbunar: Keşke Avrupa'ya gitseydim Halil Akbunar: Keşke Avrupa'ya gitseydim 15:03
Konyaspor Bodrumspor maçı CANLI İZLE Konyaspor Bodrumspor maçı CANLI İZLE 14:57
Manchester City - Liverpool maçı saat kaçta? Manchester City - Liverpool maçı saat kaçta? 14:47