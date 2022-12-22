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Sadece Al-Nassr ve Galatasaray

Galatasaraylıların ismiyle yatıp kalktığı Cristiano Ronaldo için şu anda yabancı kaynaklı basın yayın organlarında Al-Nassr ve Galatasaray dışında öne çıkan takım yok. Portekiz'den Sporting ve Porto, Fransa'dan Lyon ve Marsilya, Premier Lig'den Newcastle ve Arsenal, ABD'den Los Angeles, Almanya'dan Bayern gibi pek çok takım bir tık daha altta Ronaldo ile ilgilenen takımlar olarak yazılıp çiziliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Sadece Al-Nassr ve Galatasaray

Galatasaraylıların ismiyle yatıp kalktığı Cristiano Ronaldo için şu anda yabancı kaynaklı basın yayın organlarında Al-Nassr ve Galatasaray dışında öne çıkan takım yok. Portekiz'den Sporting ve Porto, Fransa'dan Lyon ve Marsilya, Premier Lig'den Newcastle ve Arsenal, ABD'den Los Angeles, Almanya'dan Bayern gibi pek çok takım bir tık daha altta Ronaldo ile ilgilenen takımlar olarak yazılıp çiziliyor.

FİYATINDA İNDİRİM YAPACAK

Galatasaray Başkan Dursun Özbek 'Mali yapıya' dikkat çekse de Ronaldo'nun yeni yapacağı anlaşmanın Manchester United'da kazandığından çok daha düşük olacağı belirtiliyor. Manchester ve Dünya Kupası'nda büyük hayal kırıklığı yaşayan Ronaldo'nun kendisine kucak açacak bir takım aradığı belirtilirken parayı ikinci aşamada tuttuğu belirtiliyor.

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