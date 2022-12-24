Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte Luis Alberto var

Sezon başında İspanyol futbolcu Juan Mata'yı transfer eden Galatasaray bir 'Matador'a daha kancayı taktı.
Sezon başında İspanyol futbolcu Juan Mata'yı transfer eden Galatasaray bir 'Matador'a daha kancayı taktı.
GALATASARAY'IN YENİ HEDEFİ: LUIS ALBERTO
Takvim'in İtalyan basınından Calciomercato'dan derlediği habere göre sarı-Kırmızılılar, 2016'dan bu yana Lazio forması giyen Luis Alberto'yu kadrosuna katmak istiyor.
30 yaşındaki futbolcu bu sezon 17 resmî maça çıkarken, 4 gol, 2 asistle oynadı.
Cimbom, sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğiyle almak istiyor.
Galatasaray'ın bu hedefine karşılık Mavi-Beyazlıların oyuncusunu kiralamak istemediği ifade edildi.
1.83 boyundaki orta saha, güçlü fiziği ve yüksek top tekniğiyle dikkatleri çekiyor.
Luis Alberto, uzun süredir Lazio'da üst düzey futbol oynuyor.
İspanyol maestro , futbola Sevilla altyapısında başladı.
1 yıl da Barcelona'da La Masia'nın tozunu da yuttu.
İspanyol futbolcu, 2013-2014 sezonunda Liverpool'a 8 milyon Euro'ya gitti.
Alberto, Malaga ve Deportivo'da birer yıl geçirdikten sonra Lazio'ya geldi.
Luis Alberto, 13 Aralık'ta oynanan maça ilk 11'de başlamıştı.
Yıldız isim, 46. dakikada şık bir gol attı.
Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 18 milyon Euro.
LUIS ALBERTO KİMDİR?
Luis Alberto, 28 Eylül 1992'de doğdu.
Yıldız maestro, İspanya'nın San José del Valle şehrinde dünyaya geldi.
Luis Alberto, daha önce Liverpool'da da oynadı.
İspanya Milli Takım formasını 1 kez terletti.
Galatasaray'ın transfer hedefindeki yıldız isim, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.