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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte Luis Alberto var

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Teknik Direktör Okan Buruk'un talimatları doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Cimbom, aradığı ismi İtalya'da buldu. Çizme basınında yer alan habere göre Galatasaray, Lazio'nun maestrosu Luis Alberto'yu transfer etmek istiyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 16:24
Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte Luis Alberto var

Sezon başında İspanyol futbolcu Juan Mata'yı transfer eden Galatasaray bir 'Matador'a daha kancayı taktı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte Luis Alberto var

GALATASARAY'IN YENİ HEDEFİ: LUIS ALBERTO
Takvim'in İtalyan basınından Calciomercato'dan derlediği habere göre sarı-Kırmızılılar, 2016'dan bu yana Lazio forması giyen Luis Alberto'yu kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte Luis Alberto var

30 yaşındaki futbolcu bu sezon 17 resmî maça çıkarken, 4 gol, 2 asistle oynadı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte Luis Alberto var

Cimbom, sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğiyle almak istiyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte Luis Alberto var

Galatasaray'ın bu hedefine karşılık Mavi-Beyazlıların oyuncusunu kiralamak istemediği ifade edildi.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte Luis Alberto var

1.83 boyundaki orta saha, güçlü fiziği ve yüksek top tekniğiyle dikkatleri çekiyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte Luis Alberto var

Luis Alberto, uzun süredir Lazio'da üst düzey futbol oynuyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte Luis Alberto var

İspanyol maestro , futbola Sevilla altyapısında başladı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte Luis Alberto var

1 yıl da Barcelona'da La Masia'nın tozunu da yuttu.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte Luis Alberto var

İspanyol futbolcu, 2013-2014 sezonunda Liverpool'a 8 milyon Euro'ya gitti.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte Luis Alberto var

Alberto, Malaga ve Deportivo'da birer yıl geçirdikten sonra Lazio'ya geldi.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte Luis Alberto var

GALATASARAY'A GOL ATTI
Cimbom, Dünya Kupası arasında Antalya'da yaptığı hazırlık kampında Lazio ile karşılaştı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte Luis Alberto var

Luis Alberto, 13 Aralık'ta oynanan maça ilk 11'de başlamıştı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte Luis Alberto var

Yıldız isim, 46. dakikada şık bir gol attı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte Luis Alberto var

Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 18 milyon Euro.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte Luis Alberto var

LUIS ALBERTO KİMDİR?
Luis Alberto, 28 Eylül 1992'de doğdu.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte Luis Alberto var

Yıldız maestro, İspanya'nın San José del Valle şehrinde dünyaya geldi.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte Luis Alberto var

Luis Alberto, daha önce Liverpool'da da oynadı.

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