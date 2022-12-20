Haberler Galatasaray Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Transferde bir rakip daha

Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Transferde bir rakip daha

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen Deniz Undav'ı gündemine almıştı. 26 yaşındaki forvetle Hertha Berlin de ilgilenirken, sarı-kırmızılara Deniz Undav transferinde bir rakip daha çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 11:13
Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Transferde bir rakip daha

Dünya Kupası arası sonrası ilk resmi maçında Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynanacak Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Transferde bir rakip daha

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası öncesi Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğunlaştı.

Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Transferde bir rakip daha

Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadrosuna eklemeler yapmak isteyen Cimbom'da gözler hücum hattına yapılacak takviyelere çevrildi.

Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Transferde bir rakip daha

Sezon başında yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Galatasaray, Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic ile yollarını ayırmak istiyor.

Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Transferde bir rakip daha

Bekleneni veremeyen İsviçreli golcüyü takımdan göndermeyi planlayan yönetim, bu bölge için Brighton forması giyen Deniz Undav'ı gündemine almıştı.

Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Transferde bir rakip daha

26 yaşındaki forvetin de İngiliz ekibinden ayrılmak istediği ve menajerine transfer için talimat verdiği öğrenildi.

Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Transferde bir rakip daha

Ocak ayında takımdan ayrılmasına beklenen Deniz'e Galatasaray'ın yanı sıra Hertha Berlin'in de talip olduğu öne sürülmüştü.

Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Transferde bir rakip daha

Sarı-kırmızılı yönetim 1.78 boyundaki golcü için girişimlerini sürdürürken, Deniz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Transferde bir rakip daha

WERDER BREMEN DE İSTİYOR

90min'in Alman edisyonunda yer alan haberde Bundesliga ekibi Werder Bremen de Deniz Undav'ı kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Transferde bir rakip daha

İLGİLENDİKLERİNİ DOĞRULADILAR

Haberde ayrıca Werder Bremen'li yetkililerin Deniz Undav ile ilgilendiklerini doğruladıkları belirtildi.

Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Transferde bir rakip daha

Deniz Undav, bu sezon Brighton'da 10 maçta forma giydi.

Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Transferde bir rakip daha

26 yaşındaki forvet 172 dakika süre alırken, 1 gol attı.

Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Transferde bir rakip daha

Deniz'in Premier Lig ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Transferde bir rakip daha

1.78 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Transferde bir rakip daha

İşte o haber...

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Yüksek imzayı atıyor! Alacağı maaş dudak uçuklatacak...
Müge Anlı'daki dehşet evi kan dondurdu! Kapı aralandı 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik işte bu evde hayata veda etti: 'Aç, susuz, tuvalet yok...'
İsmail Yüksek'ten itiraf geldi! "Şampiyon olduğumuzda..."
Beşiktaş'ta 'zorunlu' karar! Gidiyor derken...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray Alberk için teklif yaptı mı? Resmen açıklandı
G.Saray'dan Arjantinli yıldıza kanca!
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (20 Aralık Salı)
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
AÖF sınav sonuç sorgulama - Geçme notu kaç?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor - Manisa FK maçı saat kaçta? Antalyaspor - Manisa FK maçı saat kaçta? 11:18
Sivasspor - Esenler Erokspor maçı saat kaçta? Sivasspor - Esenler Erokspor maçı saat kaçta? 11:15
G.Saray'a Deniz Undav'dan kötü haber! G.Saray'a Deniz Undav'dan kötü haber! 11:13
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuşuyor | CANLI TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuşuyor | CANLI 11:08
İsmail Yüksek'ten itiraf geldi! "Şampiyon olduğumuzda..." İsmail Yüksek'ten itiraf geldi! "Şampiyon olduğumuzda..." 10:31
Kasımpaşa - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Ümraniyespor maçı saat kaçta? 10:15
Daha Eski
Beşiktaş'ta 'zorunlu' karar! Gidiyor derken... Beşiktaş'ta 'zorunlu' karar! Gidiyor derken... 10:09
G.Saray Alberk için teklif yaptı mı? Resmen açıklandı G.Saray Alberk için teklif yaptı mı? Resmen açıklandı 10:08
NBA’de Cedi ve Alperen'den 22 sayı NBA’de Cedi ve Alperen'den 22 sayı 09:48
Başkan resmen açıkladı! Trabzonspor... Başkan resmen açıkladı! Trabzonspor... 09:45
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta? 09:33
F.Bahçe'den Peres kararı! G.Saray derbisinden önce... F.Bahçe'den Peres kararı! G.Saray derbisinden önce... 09:15