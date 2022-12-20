Galatasaray'a Deniz Undav'dan kötü haber! Transferde bir rakip daha

Dünya Kupası arası sonrası ilk resmi maçında Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynanacak Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Dünya Kupası arası sonrası ilk resmi maçında Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynanacak Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası öncesi Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğunlaştı.
Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadrosuna eklemeler yapmak isteyen Cimbom'da gözler hücum hattına yapılacak takviyelere çevrildi.
Sezon başında yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Galatasaray, Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic ile yollarını ayırmak istiyor.
Bekleneni veremeyen İsviçreli golcüyü takımdan göndermeyi planlayan yönetim, bu bölge için Brighton forması giyen Deniz Undav'ı gündemine almıştı.
26 yaşındaki forvetin de İngiliz ekibinden ayrılmak istediği ve menajerine transfer için talimat verdiği öğrenildi.
Ocak ayında takımdan ayrılmasına beklenen Deniz'e Galatasaray'ın yanı sıra Hertha Berlin'in de talip olduğu öne sürülmüştü.
Sarı-kırmızılı yönetim 1.78 boyundaki golcü için girişimlerini sürdürürken, Deniz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
WERDER BREMEN DE İSTİYOR
90min'in Alman edisyonunda yer alan haberde Bundesliga ekibi Werder Bremen de Deniz Undav'ı kadrosuna katmak istiyor.
İLGİLENDİKLERİNİ DOĞRULADILAR
Haberde ayrıca Werder Bremen'li yetkililerin Deniz Undav ile ilgilendiklerini doğruladıkları belirtildi.
Deniz Undav, bu sezon Brighton'da 10 maçta forma giydi.
26 yaşındaki forvet 172 dakika süre alırken, 1 gol attı.
Deniz'in Premier Lig ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
1.78 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.
İşte o haber...