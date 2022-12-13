TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Matias Vina müjdesi! Jose Mourinho...

Sezonun ikinci etap kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor.
Sezonun ikinci etap kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor.
Şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da Okan Buruk transfer listesini yönetime sundu.
Sol bek bölgesine takviye isteyen tecrübeli çalıştırıcı Roma'nın Uruguaylı oyuncusu için ısrar ediyor.
Cimbom'un listesinde yer alan Roma'nın sol beki Matias Vina ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.
Ocak ayında Serie A devi, futbolcu ile yollarını ayırma yönünde bir karar verdi.
VINA GÖZDEN DÜŞTÜ
Takvim'de yer alan habere göre, 2021 yılında Brezilya ekibi Palmeiras'tan Roma'ya 13 milyon euro karşılığında transfer edilen futbolcu bu sezon 3 maçta şans buldu ve teknik direktör Jose Mourinho tarafından tercih edilmiyor.
Mourinho, sol kanatta daha çok Leonardo Spinazzola'ya görev veriyor.
Galatasaray, gözden çıkarılan futbolcu için Roma ve 25 yaşındaki oyuncunun menajerinden transfer süreci için bilgi istedi.
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda sadece 15 dakika görev alan Vina'nın da İtalya'dan ayrılmayı kafasına koyduğu belirtiliyor.
25 yaşındaki savunma oyuncusu, Katar'da Güney Kore'ye karşı 11, Portekiz'e karşı ise 4 dakika görev yaptı.
BURUK TRANSFER SICAK BAKIYOR
Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmayan Okan Buruk, sol bek transferine sıcak bakıyor.
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda 15 dakika süre alan Uruguaylı bek, kariyerinde 161 maçta 10 gol attı ve 18 asist yaptı.
Sol açık ve stoperde de oynayabilen Vina, kariyerindeki 161 maçın 120'sinde sol bek oynadı.
Futbolcunun Roma ile sözleşmesi 2026'da sona erecek.
Uruguaylu futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.