Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Matias Vina müjdesi! Jose Mourinho...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Matias Vina müjdesi! Jose Mourinho...

Şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da Okan Buruk transfer için harekete geçti. Sol bek için fırsat kollayan sarı kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan kulübü Galatasaray'ın peşinde olduğu Uruguaylı oyuncuyu gözden çıkardı. Transferin detayları... (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Matias Vina müjdesi! Jose Mourinho...

Sezonun ikinci etap kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Matias Vina müjdesi! Jose Mourinho...

Şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da Okan Buruk transfer listesini yönetime sundu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Matias Vina müjdesi! Jose Mourinho...

Sol bek bölgesine takviye isteyen tecrübeli çalıştırıcı Roma'nın Uruguaylı oyuncusu için ısrar ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Matias Vina müjdesi! Jose Mourinho...

Cimbom'un listesinde yer alan Roma'nın sol beki Matias Vina ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Matias Vina müjdesi! Jose Mourinho...

Ocak ayında Serie A devi, futbolcu ile yollarını ayırma yönünde bir karar verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Matias Vina müjdesi! Jose Mourinho...

VINA GÖZDEN DÜŞTÜ
Takvim'de yer alan habere göre, 2021 yılında Brezilya ekibi Palmeiras'tan Roma'ya 13 milyon euro karşılığında transfer edilen futbolcu bu sezon 3 maçta şans buldu ve teknik direktör Jose Mourinho tarafından tercih edilmiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Matias Vina müjdesi! Jose Mourinho...

Mourinho, sol kanatta daha çok Leonardo Spinazzola'ya görev veriyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Matias Vina müjdesi! Jose Mourinho...

Galatasaray, gözden çıkarılan futbolcu için Roma ve 25 yaşındaki oyuncunun menajerinden transfer süreci için bilgi istedi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Matias Vina müjdesi! Jose Mourinho...

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda sadece 15 dakika görev alan Vina'nın da İtalya'dan ayrılmayı kafasına koyduğu belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Matias Vina müjdesi! Jose Mourinho...

25 yaşındaki savunma oyuncusu, Katar'da Güney Kore'ye karşı 11, Portekiz'e karşı ise 4 dakika görev yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Matias Vina müjdesi! Jose Mourinho...

BURUK TRANSFER SICAK BAKIYOR
Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmayan Okan Buruk, sol bek transferine sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Matias Vina müjdesi! Jose Mourinho...

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda 15 dakika süre alan Uruguaylı bek, kariyerinde 161 maçta 10 gol attı ve 18 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Matias Vina müjdesi! Jose Mourinho...

Sol açık ve stoperde de oynayabilen Vina, kariyerindeki 161 maçın 120'sinde sol bek oynadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Matias Vina müjdesi! Jose Mourinho...

Futbolcunun Roma ile sözleşmesi 2026'da sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Matias Vina müjdesi! Jose Mourinho...

Uruguaylu futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

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