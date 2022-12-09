Haberler Galatasaray Galatasaray Antalya kampında hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray Antalya kampında hazırlıklarını sürdürüyor

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Galatasaray hazırlıklarına son hız devam ediyor. Antalya'da kampa giren sarı kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarına devam etti. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 18:22
Galatasaray Antalya kampında hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'e 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada gerçekleştirdiği Antalya kampında hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

İlk yarım saat basına açık tutulan idman, tempolu top sürme ve pas çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik uygulamalar üzerinde durulduğu belirtildi.

Sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ve Mathias Ross'un tedavisine devam edildi. Milot Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman ise sahada takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, hazırlıklar kapsamında yarın Süper Lig takımlarından Adana Demirspor ile maç yapacak.

DİĞER
Acemi Cadı'nın Tuğçe'si Billur Yazgan şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor! Yıllar onu teğet geçmiş...
Tekirdağ'da kreşte şiddet! Soruşturma başlatıldı! Her şeyi oyuncak bebek ortaya çıkardı: Dehşet anları kamerada
F.Bahçe'den Hırvat kaleciye kanca!
Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bafetimbi Gomis'ten Icardi sözleri!
Komşu Baran'ın peşinde! Performansı iştah kabarttı
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
KASTAMONU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
NİĞDE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray set vermeden kazandı! G.Saray set vermeden kazandı! 18:00
Göztepe ve Altay’dan hükmen mağlubiyet açıklaması Göztepe ve Altay’dan hükmen mağlubiyet açıklaması 17:55
Göztepe direklere takılıyor! Göztepe direklere takılıyor! 16:57
Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 16:34
Bafetimbi Gomis'ten Icardi sözleri! Bafetimbi Gomis'ten Icardi sözleri! 16:23
Fenerbahçe - Salernitana maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Salernitana maçı saat kaçta? 16:11
Daha Eski
F.Bahçe'den Hırvat kaleciye kanca! F.Bahçe'den Hırvat kaleciye kanca! 16:02
Mesut Özil'den Cristiano Ronaldo paylaşımı! Mesut Özil'den Cristiano Ronaldo paylaşımı! 15:53
Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip! Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip! 15:50
A Milli Kadın Futbol Takımı FIFA sıralamasında 64. sıraya yükseldi A Milli Kadın Futbol Takımı FIFA sıralamasında 64. sıraya yükseldi 15:27
Galatasaray - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Galatasaray - Adana Demirspor maçı saat kaçta? 15:09
Halkbank evinde kazandı Halkbank evinde kazandı 14:57