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GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş hamle! 100 milyon...

Son dakika Galatasaray haberleri... 2022 Dünya Kupası arasına moralli giren Galatasaray'da yönetim harekete geçti. Sarı-kırmızılı kurmaylar, futbol takımının ekim ayına kadarki olan ödemelerini yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 13:56
GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş hamle! 100 milyon...

2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı değerlendiren Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş hamle! 100 milyon...

Sarı-kırmızılılar son olarak İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano ile Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş hamle! 100 milyon...

Aslan bu maçta, sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş hamle! 100 milyon...

Galatasaray, Dünya Kupası arasına girmeden önce ligde iyi bir ivme yakalamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş hamle! 100 milyon...

Yönetim, takımdaki futbolculara moral olması için harekete geçti. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş hamle! 100 milyon...

Dünya Kupası arasında sportif AŞ'yi yenileyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, listeye İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş ve Fatih Demircan gibi kulübe karşılıksız maddi fedakarlıkta bulunan isimleri eklemişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş hamle! 100 milyon...

Borçları kapatmaya başlayan sarı-kırmızılı kulüpte geçen hafta futbol takımına 100 milyon TL'ye yakın ödeme gerçekleştiği ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş hamle! 100 milyon...

Teknik heyet ve futbolcuların ekim ayı sonuna kadarki birikmiş alacakları kapatıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş hamle! 100 milyon...

Kasım ayına ait 70 milyon TL borç kaldığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş hamle! 100 milyon...

Beşiktaş ve Başakşehir maçlarına 5'er milyon TL galibiyet primi koyan yönetim, bu uygulamaya Dünya Kupası arasından sonra da devam edecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş hamle! 100 milyon...

Sakatlıklara canı sıkılan Florya cephesi, yapılan ödemelerle moral buldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş hamle! 100 milyon...

Sözleşmelerde 31 milyon euro garanti ücret yazan A Takım'ın bütçesi bu sezon vergiyle birlikte 52 milyon euro...

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