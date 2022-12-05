GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş hamle! 100 milyon...

2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı değerlendiren Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.
2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı değerlendiren Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar son olarak İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano ile Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Aslan bu maçta, sahadan 1-0 yenik ayrıldı.
Galatasaray, Dünya Kupası arasına girmeden önce ligde iyi bir ivme yakalamıştı.
Yönetim, takımdaki futbolculara moral olması için harekete geçti. İşte detaylar...
Dünya Kupası arasında sportif AŞ'yi yenileyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, listeye İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş ve Fatih Demircan gibi kulübe karşılıksız maddi fedakarlıkta bulunan isimleri eklemişti.
Borçları kapatmaya başlayan sarı-kırmızılı kulüpte geçen hafta futbol takımına 100 milyon TL'ye yakın ödeme gerçekleştiği ortaya çıktı.
Teknik heyet ve futbolcuların ekim ayı sonuna kadarki birikmiş alacakları kapatıldı.
Kasım ayına ait 70 milyon TL borç kaldığı öğrenildi.
Beşiktaş ve Başakşehir maçlarına 5'er milyon TL galibiyet primi koyan yönetim, bu uygulamaya Dünya Kupası arasından sonra da devam edecek.
Sakatlıklara canı sıkılan Florya cephesi, yapılan ödemelerle moral buldu.
Sözleşmelerde 31 milyon euro garanti ücret yazan A Takım'ın bütçesi bu sezon vergiyle birlikte 52 milyon euro...
Galatasaray ligde 13 maç sonunda topladığı 27 puanla ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 13 maçta aldığı 29 puanla lider konumda...