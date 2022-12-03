Galatasaray - Vallecano maçı sonrası Okan Buruk'tan sakatlık sözleri! Oliveira ve Icardi...

Galatasaray, hazırlık maçında İspanya'nın Rayo Vallecano takımını konuk etti.
Galatasaray, hazırlık maçında İspanya'nın Rayo Vallecano takımını konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası basın toplantısı düzenledi.
Buruk, sakatlıkları bulunan Sergio Oliveira ve Mauro Icardi'nin dönüş sürelerini açıkladı. İşte o sözler...
"SEYİRCİ ATMOSFERİ OLUNCA OYNAMAK DAHA KEYİFLİ"
"Öncelikle bugün 3 Aralık, Dünya Engelliler Günü, bunu engelleri aşanların günü olarak kabul ediyoruz. Bugün bu tür bir maç oynamak bizim için sevindirici.
Stat ve seyirci atmosferi olunca hazırlık maçlarını oynamak daha değerli oluyor."
"Hazırlık maçlarının oynamayan oyuncular için çok faydalı olacağını düşünüyordum. Bugün bunu gördük. Son maçtan 10 tane değişik oyuncu vardı.
Önemli olan hazırlık maçı oynamaktı. Yoğun antrenmanlar yaptık. Bu maç kondisyonunu oyunculara vermek önemliydi."
"TEMİZ BİR MAÇ OLDU"
"İki takım da iyi şeyler yaptı. Temiz bir maç oldu. Bizim için sevindirici. Patrick van Aanholt ve Okan haricinde 2000'den sonra doğanlarla bitirdik maçı.
Galatasaray'ın geleceğini gördük sahada. Onları da sahada görmek beni ayrıca mutlu ediyor."
Dünya Kupası arası yaşanacak bir şeydi. Bununla ilgili iyi ya da kötü oldu diyemeyiz. Tabii ki devam etmek isterdik ama böyle bir durum oldu.
"DÖNÜŞLERİ 3-4 HAFTAYI BULACAK"
Dönüşleri 3-4 haftayı bulacak gibi görünüyor. Oyuncunun adale yapısına göre, iyileşme sürecine göre değişebilir. Daha az da çok da olabilir. Sürece bağlı."
"DÜNYA KUPASI KÖTÜ BAŞLADI"
"Dünya Kupası beklentinin altında başladı. Kötü başladı turnuva. Bu tabii ki bir süreç. İlk iki maçları beğenmedik. 3. maçlar heyecanlı maçlar oldu. Bundan sonra son 16, çeyrek finalde kalite artacaktır."
"Dünya Kupası'nda çok net bu takım turnuvayı kazanır diyebileceğimiz bir oyun görmedik. Ama bundan sonra daha farklı olacaktır."