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Galatasaray - Vallecano maçı sonrası Okan Buruk'tan sakatlık sözleri! Oliveira ve Icardi...

Son dakika spor haberi: Galatasaray hazırlık maçında karşı karşıya geldiği İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Buruk, sakatlıklarla ilgili konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 20:07
Galatasaray - Vallecano maçı sonrası Okan Buruk'tan sakatlık sözleri! Oliveira ve Icardi...

Galatasaray, hazırlık maçında İspanya'nın Rayo Vallecano takımını konuk etti.

Galatasaray - Vallecano maçı sonrası Okan Buruk'tan sakatlık sözleri! Oliveira ve Icardi...

Sarı-kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.

Galatasaray - Vallecano maçı sonrası Okan Buruk'tan sakatlık sözleri! Oliveira ve Icardi...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası basın toplantısı düzenledi.

Galatasaray - Vallecano maçı sonrası Okan Buruk'tan sakatlık sözleri! Oliveira ve Icardi...

Buruk, sakatlıkları bulunan Sergio Oliveira ve Mauro Icardi'nin dönüş sürelerini açıkladı. İşte o sözler...

Galatasaray - Vallecano maçı sonrası Okan Buruk'tan sakatlık sözleri! Oliveira ve Icardi...

"SEYİRCİ ATMOSFERİ OLUNCA OYNAMAK DAHA KEYİFLİ"
"Öncelikle bugün 3 Aralık, Dünya Engelliler Günü, bunu engelleri aşanların günü olarak kabul ediyoruz. Bugün bu tür bir maç oynamak bizim için sevindirici.

Galatasaray - Vallecano maçı sonrası Okan Buruk'tan sakatlık sözleri! Oliveira ve Icardi...

Stat ve seyirci atmosferi olunca hazırlık maçlarını oynamak daha değerli oluyor."

Galatasaray - Vallecano maçı sonrası Okan Buruk'tan sakatlık sözleri! Oliveira ve Icardi...

"Hazırlık maçlarının oynamayan oyuncular için çok faydalı olacağını düşünüyordum. Bugün bunu gördük. Son maçtan 10 tane değişik oyuncu vardı.

Galatasaray - Vallecano maçı sonrası Okan Buruk'tan sakatlık sözleri! Oliveira ve Icardi...

Önemli olan hazırlık maçı oynamaktı. Yoğun antrenmanlar yaptık. Bu maç kondisyonunu oyunculara vermek önemliydi."

Galatasaray - Vallecano maçı sonrası Okan Buruk'tan sakatlık sözleri! Oliveira ve Icardi...

"TEMİZ BİR MAÇ OLDU"
"İki takım da iyi şeyler yaptı. Temiz bir maç oldu. Bizim için sevindirici. Patrick van Aanholt ve Okan haricinde 2000'den sonra doğanlarla bitirdik maçı.

Galatasaray - Vallecano maçı sonrası Okan Buruk'tan sakatlık sözleri! Oliveira ve Icardi...

Galatasaray'ın geleceğini gördük sahada. Onları da sahada görmek beni ayrıca mutlu ediyor."

Galatasaray - Vallecano maçı sonrası Okan Buruk'tan sakatlık sözleri! Oliveira ve Icardi...

Dünya Kupası arası yaşanacak bir şeydi. Bununla ilgili iyi ya da kötü oldu diyemeyiz. Tabii ki devam etmek isterdik ama böyle bir durum oldu.

Galatasaray - Vallecano maçı sonrası Okan Buruk'tan sakatlık sözleri! Oliveira ve Icardi...

"SAKATLIKLAR BİZİ KORKUTUYORDU"
Sakatlıklar beni korkutuyordu. Oliveira ve Icardi'de bu başımıza geldi. Sergio Oliveira ve Icardi'nin sakatlıkları bizi üzdü.

Galatasaray - Vallecano maçı sonrası Okan Buruk'tan sakatlık sözleri! Oliveira ve Icardi...

"DÖNÜŞLERİ 3-4 HAFTAYI BULACAK"
Dönüşleri 3-4 haftayı bulacak gibi görünüyor. Oyuncunun adale yapısına göre, iyileşme sürecine göre değişebilir. Daha az da çok da olabilir. Sürece bağlı."

Galatasaray - Vallecano maçı sonrası Okan Buruk'tan sakatlık sözleri! Oliveira ve Icardi...

"DÜNYA KUPASI KÖTÜ BAŞLADI"
"Dünya Kupası beklentinin altında başladı. Kötü başladı turnuva. Bu tabii ki bir süreç. İlk iki maçları beğenmedik. 3. maçlar heyecanlı maçlar oldu. Bundan sonra son 16, çeyrek finalde kalite artacaktır."

Galatasaray - Vallecano maçı sonrası Okan Buruk'tan sakatlık sözleri! Oliveira ve Icardi...

"Dünya Kupası'nda çok net bu takım turnuvayı kazanır diyebileceğimiz bir oyun görmedik. Ama bundan sonra daha farklı olacaktır."

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