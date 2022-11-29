TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fransa harekatı! 4 bomba birden

Galatasaray'da lige verilen arada flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor.
Aslan, Erden Timur önderliğinde dört bir koldan görüşmelerine devam ediyor.
Galatasaray'da lige verilen arada flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor.
Aslan, Erden Timur önderliğinde dört bir koldan görüşmelerine devam ediyor.
Cimbom'un transferdeki yol haritası da belli oldu.
Galatasaray CEO'su Erden Timur'un bugün Paris'e gideceği öğrenildi.
Görüşmede Mauro Icardi'nin durumunu masaya yatıracak.
Timur, PSG'ye Icardi'nin bonservisi için teklif yapmayacak.
Sadece iki yöneticinin Arjantinli golcü için neler düşündüğünü, planlarının ne olduğunu, ortaya atılan takas iddiaları ve Atletico Madrid'in ilgisini araştıracak.
Bir yıl kiralık gelen Icardi'nin Galatasaray'da devam etme arzusunu da dile getirecek.
Timur ayrıca PSG'de çok fazla forma şansı bulamayan ve kiralanması düşünülen bazı isimler hakkında bilgi alacak.
Bu isimlerden bazıları ise belli oldu.
Timur'un Renato Sanchez, Carlos Soler ve Fabian Ruiz için nabız yoklayacağı kaydedildi.
Erden Timur'un yapılacak görüşme sonrası Türkiye'ye dönüp Dursun Özbek ile toplantı yapması bekleniyor.
Özbek ile yapılacak toplantının ardından transfer adımlarının daha hızlı atılması planlanıyor.