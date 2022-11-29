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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fransa harekatı! 4 bomba birden

Son dakika spor haberi: Yaz transfer döneminde kadrosunu birçok yıldızla güçlendiren Galatasaray'da şov ocak ayında devam edecek. Sarı-kırmızılılarda başkan vekili Erden Timur, Fransa'ya çıkarma yapacak. Öncelikli olarak Mauro Icardi konusunu masaya yatıracak olan Timur, 3 yıldız için de ayrı bir görüşme planlıyor. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 09:48
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fransa harekatı! 4 bomba birden

Galatasaray'da lige verilen arada flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fransa harekatı! 4 bomba birden

Sarı kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fransa harekatı! 4 bomba birden

Aslan, Erden Timur önderliğinde dört bir koldan görüşmelerine devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fransa harekatı! 4 bomba birden

Görüşmede Mauro Icardi'nin durumunu masaya yatıracak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fransa harekatı! 4 bomba birden

Timur, PSG'ye Icardi'nin bonservisi için teklif yapmayacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fransa harekatı! 4 bomba birden

Sadece iki yöneticinin Arjantinli golcü için neler düşündüğünü, planlarının ne olduğunu, ortaya atılan takas iddiaları ve Atletico Madrid'in ilgisini araştıracak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fransa harekatı! 4 bomba birden

Bir yıl kiralık gelen Icardi'nin Galatasaray'da devam etme arzusunu da dile getirecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fransa harekatı! 4 bomba birden

Timur ayrıca PSG'de çok fazla forma şansı bulamayan ve kiralanması düşünülen bazı isimler hakkında bilgi alacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fransa harekatı! 4 bomba birden

Bu isimlerden bazıları ise belli oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fransa harekatı! 4 bomba birden

Timur'un Renato Sanchez, Carlos Soler ve Fabian Ruiz için nabız yoklayacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fransa harekatı! 4 bomba birden

Erden Timur'un yapılacak görüşme sonrası Türkiye'ye dönüp Dursun Özbek ile toplantı yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fransa harekatı! 4 bomba birden

Özbek ile yapılacak toplantının ardından transfer adımlarının daha hızlı atılması planlanıyor.

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