Haberler Galatasaray Yönetim iş başında

Yönetim iş başında

Galatasaraylı yöneticiler yaptıkları başarılı çalışmalarla beğeni toplarken kulübe maddi destek vermeyi de ihmal etmiyor. Galatasaray Adası'nın 20 milyon TL'yi bulan tadilatını başkan Dursun Özbek, Erden Timur ve yöneticiler cebinde karşılamış ve kısa sürede hazır hale getirmişti. Kemerburgaz'da yapımına başlanan sahaların maliyetini de GSYİAD üstlendi. Mecidiyeköy'de rezidans olarak değiştirilen projeye ilk destek ise yenilenen Sportif AŞ'den geldi. Başkan Dursun Özbek'in listesine aldığı yeni isimler, Mecidiyeköy'deki rezidanslardan daireler alarak kulübe maddi destek sağladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 06:50
Yönetim iş başında

Galatasaraylı yöneticiler yaptıkları başarılı çalışmalarla beğeni toplarken kulübe maddi destek vermeyi de ihmal etmiyor. Galatasaray Adası'nın 20 milyon TL'yi bulan tadilatını başkan Dursun Özbek, Erden Timur ve yöneticiler cebinde karşılamış ve kısa sürede hazır hale getirmişti. Kemerburgaz'da yapımına başlanan sahaların maliyetini de GSYİAD üstlendi. Mecidiyeköy'de rezidans olarak değiştirilen projeye ilk destek ise yenilenen Sportif AŞ'den geldi. Başkan Dursun Özbek'in listesine aldığı yeni isimler, Mecidiyeköy'deki rezidanslardan daireler alarak kulübe maddi destek sağladı.

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