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Transferde Fode Ballo-Toure kapışması! Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Sol bek mevkisine takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da Fode Ballo-Toure ismi ön planda bulunuyor. Yaz transfer sezonunda da listede bulunan 25 yaşındaki futbolcu için ocak ayında da girişim yapılması planlanıyor. Sarı-kırmızılıların gözdesi konumunda olan başarılı oyuncuya başka talipler de çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 18:17
BURAK ŞENTÜRK
Transferde Fode Ballo-Toure kapışması! Galatasaray...

Sarı-kırmızılıların uzun süredir listesinde bulunan 25 yaşındaki oyuncuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Transferde Fode Ballo-Toure kapışması! Galatasaray...

Milan'da forma giyen Senegalli sol bek takımda gözden düşen isimler arasında bulunuyor.

Transferde Fode Ballo-Toure kapışması! Galatasaray...

Toure'nin ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

Transferde Fode Ballo-Toure kapışması! Galatasaray...

Kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Toure'nin daha fazla süre bulacağı bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Transferde Fode Ballo-Toure kapışması! Galatasaray...

MILAN'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ VAR!
Milan'ın kadroda çok ihtiyaç duyulmasa da Senegalli oyuncuyu kolay kolay bırakmaya niyeti olmadığı belirtildi.

Transferde Fode Ballo-Toure kapışması! Galatasaray...

İtalyan temsilcisinin, geçen sezon 5 milyon euro bonservis ödediği Toure'den benzer bir gelir beklediği kaydedildi.

Transferde Fode Ballo-Toure kapışması! Galatasaray...

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR!
Galatasaray'ın gözdesi konumundaki Fode Ballo-Toure'nin başka talipleri de bulunuyor.

Transferde Fode Ballo-Toure kapışması! Galatasaray...

İtalyan basınından Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Senegalli sol beke Galatasaray'ın haricinde Fransa'dan birkaç kulüp de ilgi gösteriyor.

Transferde Fode Ballo-Toure kapışması! Galatasaray...

Ocak ayındaki ara transfer döneminde pazarlıkların kızışabileceği kaydediliyor.

Transferde Fode Ballo-Toure kapışması! Galatasaray...

Fode Ballo-Toure, sol bek mevkisinin haricinde orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.

Transferde Fode Ballo-Toure kapışması! Galatasaray...

Toure'nin Milan'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Transferde Fode Ballo-Toure kapışması! Galatasaray...

Kariyerine PSG altyapısında başlayan Fode Ballo-Toure, 2017 yılında bedelsiz olarak Lille'in yolunu tuttu.

Transferde Fode Ballo-Toure kapışması! Galatasaray...

Burada gösterdiği performansla dikkat çeken başarılı oyuncu, 2019 yılında 11 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco'ya transfer oldu.

Transferde Fode Ballo-Toure kapışması! Galatasaray...

2 yıl Monaco'da forma giymesinin ardından 2021 yılında İtalyan devi Milan ile sözleşme imzaladı.

Transferde Fode Ballo-Toure kapışması! Galatasaray...

Toure, Senegal Milli Takımı'nda 14 karşılaşmada görev aldı.

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