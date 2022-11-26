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Mauro Icardi'de sürpriz gelişme! Bir yıl daha...

Süper Lig'de transfer piyasası hareketlenmeye başlarken, Levent Tüzemen Futbol Plus canlı yayınında Mauro Icardi hakkında önemli bilgiler aktardı. Deneyimli spor yazarı, Taner Karaman ile gerçekleştirdiği yayında PSG Başkanı ile Galatasaray yönetiminin oyuncu hakkında masaya oturduğunu ve yıldız futbolcunun ilerleyen haftalarda da iyi performans göstermesi durumunda Galatasaray'da bir yıl daha kiralık olarak kalabileceği konusunda görüş birliğine varıldığını aktardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 17:07
Mauro Icardi'de sürpriz gelişme! Bir yıl daha...

Süper Lig'de transfer piyasası hareketlenmeye başlarken, Levent Tüzemen Futbol Plus canlı yayınında Mauro Icardi hakkında önemli bilgiler aktardı. Deneyimli spor yazarı, Taner Karaman ile gerçekleştirdiği yayında PSG Başkanı ile Galatasaray yönetiminin oyuncu hakkında masaya oturduğunu ve yıldız futbolcunun ilerleyen haftalarda da iyi performans göstermesi durumunda Galatasaray'da bir yıl daha kiralık olarak kalabileceği konusunda görüş birliğine varıldığını aktardı.

İşte Levent Tüzemen'in yayınındaki ifadeleri:

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