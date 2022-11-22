Montella Yunus Akgün'ü dev takıma önerdi!

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Adana Demirspor'da fırtına gibi esen Yunus Akgün, Galatasaray'da beklenen performansı veremedi.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Adana Demirspor'da fırtına gibi esen Yunus Akgün, Galatasaray'da beklenen performansı veremedi.
Taraftarların eleştiri oklarını üzerinde toplayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, son olarak ise kesik yedi.
Teknik direktör Okan Buruk tarafından Başakşehir maçı kadrosuna alınmayan Yunus, formasını geri kazanmak için gaza bastı.
Genç futbolcu, takıma verilen 12 günlük izne rağmen tatile çıkmadı.
Buruk'un mesajını anlayan ve Dünya Kupası arasında tekrar hocasının gözüne girmeye çalışacak genç oyuncudan yönetim de vazgeçmedi.
900 bin TL ile A Takım'ın en az kazanan ismi olan Yunus'un sözleşmesine iyileştirme yapılacak. Görüşmelerde son aşamaya gelindi.
ROMA'YA ÖNERDİ!
Yunus'un Galatasaray ile sözleşme uzatması beklenirken, sürpriz bir öneri geldi.
Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da Yunus'un hocalığını yapan Montella, genç futbolcuyu Roma'ya önerdi.
Montella, "Roma'ya Yunus Akgün'ü önerebilirim. Galatasaray'da şu an iyi bir dönem geçirmiyor ama çok ilginç yetenekleri olan bir hücum oyuncusu" dedi.