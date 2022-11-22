Haberler Galatasaray Montella Yunus Akgün'ü dev takıma önerdi!

Montella Yunus Akgün'ü dev takıma önerdi!

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Adana Demirspor'da fırtına gibi esen Yunus Akgün, Galatasaray'da beklenen performansı veremedi. Adana Demirspor'da Yunus'un hocalığını yapan Montella, genç futbolcuyu flaş bir takıma önerdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 09:41
Montella Yunus Akgün'ü dev takıma önerdi!

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Adana Demirspor'da fırtına gibi esen Yunus Akgün, Galatasaray'da beklenen performansı veremedi.

Montella Yunus Akgün'ü dev takıma önerdi!

Taraftarların eleştiri oklarını üzerinde toplayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, son olarak ise kesik yedi.

Montella Yunus Akgün'ü dev takıma önerdi!

Teknik direktör Okan Buruk tarafından Başakşehir maçı kadrosuna alınmayan Yunus, formasını geri kazanmak için gaza bastı.

Montella Yunus Akgün'ü dev takıma önerdi!

Genç futbolcu, takıma verilen 12 günlük izne rağmen tatile çıkmadı.

Montella Yunus Akgün'ü dev takıma önerdi!

Buruk'un mesajını anlayan ve Dünya Kupası arasında tekrar hocasının gözüne girmeye çalışacak genç oyuncudan yönetim de vazgeçmedi.

Montella Yunus Akgün'ü dev takıma önerdi!

900 bin TL ile A Takım'ın en az kazanan ismi olan Yunus'un sözleşmesine iyileştirme yapılacak. Görüşmelerde son aşamaya gelindi.

Montella Yunus Akgün'ü dev takıma önerdi!

ROMA'YA ÖNERDİ!

Yunus'un Galatasaray ile sözleşme uzatması beklenirken, sürpriz bir öneri geldi.

Montella Yunus Akgün'ü dev takıma önerdi!

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da Yunus'un hocalığını yapan Montella, genç futbolcuyu Roma'ya önerdi.

Montella Yunus Akgün'ü dev takıma önerdi!

Montella, "Roma'ya Yunus Akgün'ü önerebilirim. Galatasaray'da şu an iyi bir dönem geçirmiyor ama çok ilginç yetenekleri olan bir hücum oyuncusu" dedi.

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