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Galatasaray'ın transfer hedefi belli oldu! İşte Okan Buruk'un istediği özellik

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Dünya Kupası sonrası yeniden başlayacak Süper Lig'de, iddialı kadrosuyla yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor. Bununla beraber sarı kırmızılılar, sanılanın aksine sürpriz bir transfer hedefliyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 09:49
Galatasaray'ın transfer hedefi belli oldu! İşte Okan Buruk'un istediği özellik

Galatasaray, devre arası için planlamasını yapıyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi belli oldu! İşte Okan Buruk'un istediği özellik

Cim-Bom'un, herkesin düşündüğü transfer politikasından farklı bir strateji içine girecek.

Galatasaray'ın transfer hedefi belli oldu! İşte Okan Buruk'un istediği özellik

Sarı kırmızılıların, orta alana takviye yapacağı öğrenildi.

Galatasaray'ın transfer hedefi belli oldu! İşte Okan Buruk'un istediği özellik

Galatasaray, devre arasında Aanholt ve Seferovic ile yollarını ayırmayı planıyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi belli oldu! İşte Okan Buruk'un istediği özellik

Bununla beraber, bir sol bek takviyesi düşünülüyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi belli oldu! İşte Okan Buruk'un istediği özellik

Seferovic'in ayrılığının ardından da, forvet transferi gündeme gelecek.

Galatasaray'ın transfer hedefi belli oldu! İşte Okan Buruk'un istediği özellik

Öte yandan Galatasaray'da, başka bir takviye de yapılacak.

Galatasaray'ın transfer hedefi belli oldu! İşte Okan Buruk'un istediği özellik

Cimbom, yerli futbolcu transferine sıcak bakıyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi belli oldu! İşte Okan Buruk'un istediği özellik

İstanbul devi, yer opsiyonunda elini güçlendirmek istiyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi belli oldu! İşte Okan Buruk'un istediği özellik

ORTA SAHA TRANSFERİ BEKLENİYOR
Galatasaray'da sürpriz transfer ise orta saha pozisyonu olacak.

Galatasaray'ın transfer hedefi belli oldu! İşte Okan Buruk'un istediği özellik

Bilindiği üzere Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Berkan gibi isimler Galatasaray'da orta sahanın bel kemiği olmuş durumda.

Galatasaray'ın transfer hedefi belli oldu! İşte Okan Buruk'un istediği özellik

Ancak Galatasaray teknik heyeti, orta sahaya dinamizm katacak birini istiyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi belli oldu! İşte Okan Buruk'un istediği özellik

İSTENEN NİTELİKLE BELLİ OLDU
Milliyet'in haberine göre Galatasaray teknik heyetinin, dinamizm ile beraber başka özellikleri de o transferin içinde barındırmasını istediği kaydedildi.

Galatasaray'ın transfer hedefi belli oldu! İşte Okan Buruk'un istediği özellik

Bu özelliklerin, 'Genç, atletik' olacağı öğrenildi.

Galatasaray'ın transfer hedefi belli oldu! İşte Okan Buruk'un istediği özellik

Böylece orta sahada ilgin ikinci yarısında yaşanabilecek zaafların önüne geçileceği bildirildi.

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