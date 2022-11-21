Galatasaray'ın transfer hedefi belli oldu! İşte Okan Buruk'un istediği özellik

Galatasaray, devre arası için planlamasını yapıyor.
Galatasaray, devre arası için planlamasını yapıyor.
Cim-Bom'un, herkesin düşündüğü transfer politikasından farklı bir strateji içine girecek.
Sarı kırmızılıların, orta alana takviye yapacağı öğrenildi.
Galatasaray, devre arasında Aanholt ve Seferovic ile yollarını ayırmayı planıyor.
Bununla beraber, bir sol bek takviyesi düşünülüyor.
Seferovic'in ayrılığının ardından da, forvet transferi gündeme gelecek.
Öte yandan Galatasaray'da, başka bir takviye de yapılacak.
Cimbom, yerli futbolcu transferine sıcak bakıyor.
İstanbul devi, yer opsiyonunda elini güçlendirmek istiyor.
ORTA SAHA TRANSFERİ BEKLENİYOR
Galatasaray'da sürpriz transfer ise orta saha pozisyonu olacak.
Bilindiği üzere Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Berkan gibi isimler Galatasaray'da orta sahanın bel kemiği olmuş durumda.
Ancak Galatasaray teknik heyeti, orta sahaya dinamizm katacak birini istiyor.
İSTENEN NİTELİKLE BELLİ OLDU
Milliyet'in haberine göre Galatasaray teknik heyetinin, dinamizm ile beraber başka özellikleri de o transferin içinde barındırmasını istediği kaydedildi.
Bu özelliklerin, 'Genç, atletik' olacağı öğrenildi.
Böylece orta sahada ilgin ikinci yarısında yaşanabilecek zaafların önüne geçileceği bildirildi.