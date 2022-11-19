Polat: Borç sıfırlanacak

Adnan Polat, konut projeleriyle borçları kapatma çalışmasının doğru olduğunu belirtterek şöyle konuştu: Kemerburgaz tamamlandıktan sonra Florya'da yapılacak proje, G.Saray'ın borçlarını sıfırlayacak ve üzerine ciddi bir kaynak bırakacak. Dursun Özbek ve Erden Timur'la fikir alışverişi de yapıyoruz.
Adnan Polat, konut projeleriyle borçları kapatma çalışmasının doğru olduğunu belirtterek şöyle konuştu: Kemerburgaz tamamlandıktan sonra Florya'da yapılacak proje, G.Saray'ın borçlarını sıfırlayacak ve üzerine ciddi bir kaynak bırakacak. Dursun Özbek ve Erden Timur'la fikir alışverişi de yapıyoruz.