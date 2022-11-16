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Dries Mertens'ten Dünya Kupası yorumu! "Galatasaraylıların bizi destekleyecek olması..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesi açıklamalarda bulundu. Turnuva öncesi kulüp televizyonuna konuşan Mertens, "Galatasaray taraftarının bizi destekleyecek olması hoşumuza gidecek. Belçika nüfus olarak çok büyük bir ülke değil, çok fazla insan yaşamıyor." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 13:10
Dries Mertens'ten Dünya Kupası yorumu! "Galatasaraylıların bizi destekleyecek olması..."

Belçika ile daha önce dünya üçüncülüğü yaşayan 35 yaşındaki hücum oyuncusu, kariyerinde 3. kez Dünya Kupası finallerinde sahne alacak.

Dünya Kupası'nda Kanada, Fas ve Hırvatistan'ın yer aldığı F Grubu'nda mücadele edecek Belçika'nın en önemli hücum ayaklarından olacak Mertens, organizasyonla ilgili GSTV'ye açıklamada bulundu.

"Dünya Kupası'nda mücadele edeceğim için çok mutluyum" diye konuşan Mertens, "Bu benim yer aldığım üçüncü Dünya Kupası olacak. Amacımız her zaman kazanmak ama ben her zaman maç maç bakan biriyim. İlk önce birinci maç olan Kanada mücadelesini kazanmamız gerekiyor. Onu kazandıktan sonra devamına bakarız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın dünyanın her yerinde taraftarı olduğunu aktaran tecrübeli futbolcu, "Galatasaray taraftarının bizi destekleyecek olması hoşumuza gidecek. Belçika nüfus olarak çok büyük bir ülke değil, çok fazla insan yaşamıyor." diye konuştu.

Belçika A Milli Takımı'nın formasını 2011'den bu yana 106 kez terleten Galatasaraylı futbolcu, 21 kez gol sevinci yaşadı. Belçika tarihinin en çok milli formayı giyen 5. oyuncusu olan Mertens, ülkesiyle 1 kez de Avrupa Şampiyonası finallerinde yer aldı.

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