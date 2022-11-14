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GALATASARAY HABERLERİ | Şampiyonluk modunu açtı! Cimbom küllerinden doğdu

Son dakika haberleri... Galatasaray'da Başakşehir galibiyetinin ardından moraller tam anlamıyla düzelmiş durumda. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de mağlubiyet aldığı haftada tarihi bir skorla galip gelen sarı-kırmızılıların resmen şampiyonluk modunu açtığı belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ | Şampiyonluk modunu açtı! Cimbom küllerinden doğdu

Sezona yeni bir kadroyla giren Galatasaray yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladı.

GALATASARAY HABERLERİ | Şampiyonluk modunu açtı! Cimbom küllerinden doğdu

Okan Buruk'la yola çıkan ve flaş transferleriyle adından söz ettiren sarı-kırmızılı ekip, hakem hatalarının da etkisiyle inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyarken son 3 haftada adeta patlama yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ | Şampiyonluk modunu açtı! Cimbom küllerinden doğdu

Özellikle Ali Palabıyık'ın yönettiği ve Sacha Boey'i haksız bir şekilde oyundan attığı Alanyaspor karşılaşması tam anlamıyla bir dönüm noktası oluşturdu.

GALATASARAY HABERLERİ | Şampiyonluk modunu açtı! Cimbom küllerinden doğdu

2-2 sona eren bu karşılaşmada Abdülkerim Bardakcı da kırmızı kart görmüştü.

GALATASARAY HABERLERİ | Şampiyonluk modunu açtı! Cimbom küllerinden doğdu

Galatasaray'ın zorlu fikstürün de etkisiyle 'kendisini artık kolay kolay toparlayamayacağı' yorumları yapılıyordu.

GALATASARAY HABERLERİ | Şampiyonluk modunu açtı! Cimbom küllerinden doğdu

Ancak beklentilerin aksine Cimbom adeta küllerinden doğmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ | Şampiyonluk modunu açtı! Cimbom küllerinden doğdu

70 ŞUT ÇEKTİ 5'İ DİREKTEN DÖNDÜ

Karagümrük maçıyla başını yerden kaldıran sarı-kırmızılılar hemen ardından Şenol Güneş ile şaşalı bir başlangıç yapan Beşiktaş'ı mağlup etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ | Şampiyonluk modunu açtı! Cimbom küllerinden doğdu

Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte ligden kopmayacaklarının sinyallerini verdi.

GALATASARAY HABERLERİ | Şampiyonluk modunu açtı! Cimbom küllerinden doğdu

Ligin formda ekibi Başakşehir deplasmanında alınacak sonuç merakla beklenirken kenetlenen sarı-kırmızılılar, sahadan 7-0'lık tarihi galibiyetle ayrılarak 23. şampiyonluğu ne kadar istediklerini bir kez daha ortaya koydu.

GALATASARAY HABERLERİ | Şampiyonluk modunu açtı! Cimbom küllerinden doğdu

Aslan, lider Fenerbahçe'nin yenildiği haftada şov yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ | Şampiyonluk modunu açtı! Cimbom küllerinden doğdu

Sarı-kırmızılıların başarılı performansı istatistiklere de net bir şekilde yansıdı.

GALATASARAY HABERLERİ | Şampiyonluk modunu açtı! Cimbom küllerinden doğdu

Galatasaray son 3 maçta 70 şut çekti ve bu şutların 5'i direkten döndü.

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