Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mauro Icardi...

"TRANSFER İÇİN EN ÖNEMLİ ETMENLER"
Futbolda transferler sezon devam ederken başlıyor. Teknik ekibin raporlar, scout ekibinin takipleri transfer için en önemli etmenler.
"TRANSFER İÇİN EN ÖNEMLİ ETMENLER"
Futbolda transferler sezon devam ederken başlıyor. Teknik ekibin raporlar, scout ekibinin takipleri transfer için en önemli etmenler.
"HAZIRLIK KAMPINA TRANSFERLERİMİZ YETİŞMEDİ"
Haziranda seçildik, 15-16'sı mazbata aldık, görev taksimiyle birlikte ayın sonuna geldik. Ondan sonra hazırlık başladı. Geçmiş teknik ekibin raporu da gelmedi. Transfer dönemine geç başladık. Hazırlık kampına transferlerimiz yetişmedi.
"ALIŞMA SÜRECİ ÇOK İYİ GEÇTİ"
Yeni takım kurduk. 26 oyuncu gitti, 13 oyuncu geldi. Bu yeni takımın kendi içinde alışması bir zaman alıyor. Bu zaman devam etti ve şu anda bayağı bir başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Alışma süreci çok iyi geçti. Bundan sonra yükselerek devam edecektir.
"LİG SANKİ 2 PARÇA GİBİ OLDU"
Lig sanki 2 parça gibi oldu. Dünya Kupası'na kadar olan bir süreç. Yaklaşık yarısını oynuyoruz. 1.5 aylık ara, uzun bir ara. Sonra ligin ikinci perdesi başlıyor. Sıkıştırılmış bir fikstür. Avrupa'da oynayanların fikstürü daha da sıkışacak.
"DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA FARKLI OLACAK"
Dünya Kupası'ndan sonra başka bir lig olacak. Galatasaray'ın performansının ikinci yarıda daha yüksek olacağını düşünüyorum. Takımın oyunu giderek güzelleşiyor.
"G.SARAY'IN BAŞARISI İÇİN KOŞAN BİR KARDEŞİMİZ"
Okan Hoca ve teknik ekip, hem takıma verdikleri emekler hem de sıkışık transfer döneminde yapılan çalışmalar önemliydi. Okan Hoca, Galatasaray'ın yetiştirdiği bir çocuk, spor adamı. Galatasaray ile başarılara koşmuş biri. Futbolcu olarak Galatasaray'a çok katkı vermiş, kupalar kazandırmış bir oyuncumuz. Bugün de teknik adam olarak Galatasaray'ın başarısı için koşan bir kardeşimiz.
"GERÇEKÇİ ELEŞTİRİLERİ DİKKATE ALIYORUZ"
Piyasada yapılan polemiklerin, tartışmaların reel olanını dikkate alıyoruz. Bu yorumların reel olmayanının hiçbir değeri yok. Galatasaray camiası da bu konuşmaları, yorumları süzmesini gayet iyi bilir. Biz gerçekçi eleştirilerden faydalanmayı düşünüyoruz. Onun dışındakileri duymuyoruz.
"AVRUPA BİLE BUNA ALIŞIK DEĞİL"
Galatasaray, bu sezon Avrupa'da değil. Millet buna alışık değil. Galatasaray'ın Avrupa'da olmamasına, hem Türk hem Avrupa kamuoyu alışık değil. Galatasaray bunu telafi etmeli. Ali Sami Yen Bey'in mottosuyla; Galatasaray, yabancı takımları yenmiş bir kulüp. 117 yıldır böyle gelen bir gelenek.
"500'DEN 130'A DÜŞTÜ"
Geçen sene Galatasaray, 20 milyon euro kasasına para koydu. Spor camiasında, spor dünyasında sadece sportif faaliyetlerden para gelmiyor. Başka olanaklar da var. Tokenlardan 16-17 milyon dolar bir para almış. Bu sene Avrupa yok, 20 milyon euro gitti. Token piyasada rağbet görmüyor, gündemde değil. Naklen yayın gelirleri zaten 500 milyon dolardan 130 milyon dolara düştü.
"GELİRİMİZ 1 MİLYAR TL"
Onun için kur farkı, yaptığımız kontratların tümüne yakın kısmı yabancı para bazında; tüm bunları bir araya getirince Süper Lig kulüpleri dar boğazda. 2016/17 sezonunda, başkan olduğum dönemde Galatasaray'ın geliri 100 milyon euro'ydu, net! Bugün Galatasaray'ın geliri 1 milyar TL. TL bazında gelirlerimiz yarı yarıya azalmış. 100 milyon euro getirseydik 2 milyar TL gelirimiz olacaktı.
"FUTBOLCU SATAMIYORUZ"
Futbolcu ihraç edebiliyor muyuz? Hayır. 1-2 kulüp birkaç tane futbolcu sattı. Türk futbolunun, dünya ekonomisindeki payı son derece düşük.
"BORÇLAR ERCİYES'İN KARI GİBİ
Kulüplerin esas faaliyetleri dışında gelir yaratma peşine gitmeleri lazım. Dijital faaliyetler, gayrımenkul geliştirme, sponsorluk gelirleri yapması lazım. Bunları yapmazsa borçlar Erciyes'in karı gibi üstüne bine bine geliyor.
"17 OLİMPİK BRANŞA DA HİZMET VERİYORUZ"
Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden takımlardan birkaç tanesi 'Spor Kulübü', geriye kalanları ise 'Futbol Kulübü'. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor aslında Türk sporuna hizmet etmek üzere faaliyet gösteriyor. Galatasaray'ın evet futbol takımları var ama onun dışında 17 tane olimpik branşta hizmet veriyoruz. Satranca kadar var. 2 bine yakın sporcumuz var. Eğitiyoruz, antrene ediyoruz, bakıyoruz, yediriyoruz, içiriyoruz. 15 bine yakın da okullarda eğittiğimiz sporcu var. Galatasaray'ın bu branşlardaki bütçesi 350-400 milyon TL... Vakıfbank, Halkbank, Türk Telekom ile yarışıyoruz.
"BURADAN KAZANÇ ÇOK AZ"
Finansal yapıyı analiz ettiğimiz zaman, Galatasaray yüklendiği misyon çerçevesinde bu sporları terk edemez. Bu sporları Türkiye'ye getiren kurumdur. Bu sporun gelişmesi, büyümesi için devam edecek. Galatasaray'ın buradan kazancı çok az. Judonun, küreğin, yüzmenin ne getirisi olabilir? Bunların hepsinin yükü birikiyor. Senelerden beri böyle geldiği için mali yapıyı işin içinden çıkılmaz hale getiriyor. Yorum yaparken diğer branşların da analiz edilmesi gerekiyor. Futbol ekonomisine bunlar da etki ediyor. Konuşmakta fayda var. Olimpik sporlar, büyük kulüplerin finansal yapısını zorluyor.
"İHRACATÇI DEĞİL İTHALATÇIYIZ"
Türk sporunda tespit ettiğim husus şu. Kulüplerin mutlaka faaliyet dışında gelir yaratacak hususlara yönelmesi lazım. Esas faaliyetimiz olan spordan para kazanma durumumuz yok. İhracatçı değiliz. Biz futbolda ve diğer sporlarda ihracatçı bir ülke değiliz, ithalatçıyız. Öncelikle faaliyet dışı gelirlerin üzerine eğilmemiz lazım bu kulüpleri yaşatmak, yukarı çıkarmak istiyorsak.
"KEMERBURGAZ'DA İNŞAATA BAŞLADIK"
Kemerburgaz'ın önemi şurada, tesisleşmeye yöneliktir. Galatasaray'ın tesisleri 50 yıl önce Florya'ya yapılmış. 50 yıl önce yapıldığı haliyle Galatasaray'a hizmet veriyor. Tesisin modernleşmesi, günümüz sporuna hizmet etme mecburiyeti var. O yüzden Kemerburgaz... İnşaata başladık. 6 tane sahası olan, modern teknolojiyle donatılmış bir tesisi yapıyoruz. Önümüzdeki sezon ağustos ayına yetiştirmeyi planlıyoruz.
"FLORYA'DAN ÇIKMAMIZ LAZIM"
Birbirine bağlı projelerimiz var. Florya'dan çıkmamız lazım. Ekonomik değeri yüksek. Galatasaray'ın tapulu malı. Buradaki ekonomiyi kasaya koymak istiyoruz. Mecidiyeköy binasını geliştirdik. Galatasaray'ın sahip olduğu gayrımenkulleri satsak, borçları kapatmıyor. Galatasaray'ın sahip olduğu gayrımenkulleri geliştirirsek, o zaman 30 senemizi garanti altına alacak fon yaratılıyor. Ben defalarca, dilim döndüğünce bunu anlatıyorum.
"G.SARAY YILDA 400 MİLYON TL FAİZ ÖDÜYOR"
Galatasaray, yılda 400 milyon TL faiz ödüyor. Bir spor kulübü, senede 400 milyon TL faiz ödeyerek nereye kadar gidebilir. 7 sene daha var. Artarak da gidiyor bu. Bu sene 400, seneye 450... Ben ne iş yapayım ki 400 milyon Tl faiz ödeyeyim, transfer yapayım, ihtiyaçları karşılayayım.
G.SARAY ICARDI'NIN BONSERVİSİNİ ALACAK MI?
Icardi, dünya yıldızı bir futbolcu" diyen Özbek, "Galatasaray, Icardi transferini son derece başarılı yapmıştır. PSG, maaşının çok büyük bir kısmını ödüyor. Galatasaray'a maaş maliyeti 750 bin Euro. Takıma da çok hızlı uyum sağladı. Kulübünün satmak isteyeceğini düşünmüyorum. Galatasaray'ın sadece transfer etmek istemesi yeterli değil. Başarılı bir futbolcu. O günkü Galatasaray'ın ekonomik koşulları ve karşı satış isteği sonucunda, Galatasaray, uyum içerisinde olursa transferi de yapar