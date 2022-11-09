Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mauro Icardi...

"BURADAN KAZANÇ ÇOK AZ"

Finansal yapıyı analiz ettiğimiz zaman, Galatasaray yüklendiği misyon çerçevesinde bu sporları terk edemez. Bu sporları Türkiye'ye getiren kurumdur. Bu sporun gelişmesi, büyümesi için devam edecek. Galatasaray'ın buradan kazancı çok az. Judonun, küreğin, yüzmenin ne getirisi olabilir? Bunların hepsinin yükü birikiyor. Senelerden beri böyle geldiği için mali yapıyı işin içinden çıkılmaz hale getiriyor. Yorum yaparken diğer branşların da analiz edilmesi gerekiyor. Futbol ekonomisine bunlar da etki ediyor. Konuşmakta fayda var. Olimpik sporlar, büyük kulüplerin finansal yapısını zorluyor.