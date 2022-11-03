Cengiz Ünder Galatasaray'a

Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'da hareketlilik yeniden başladı. Şampiyonluğu hedefleyen ancak Süper Lig'de henüz istenilen sonuçları alamayan sarı-kırmızılılar, bir süredir transfer etmek istediği Cengiz Ünder için yeniden harekete geçti. Fransız news365.fr'nin aktardığı habere göre, Marsilya Başkanı Pablo Longoria, kulübün sahibinin istediği tasarrufları sağlamak için harekete geçti. Sezon başında göreve gelen teknik direktör İgor Tudor'un sahada görev vermediği Cengiz Ünder'den para kazanmak ve maaşını bütçeden çıkarmak için transfer arayışlarına başladı.

ARTIK SICAK BAKIYOR

Longoria'nın bu gelişme üzerine Galatasaray ile masaya oturduğu ve transfer için 'ileri' seviyede görüşmeler yaptığı kaydedildi. İki kulüp arasındaki müzakerelerin çok iyi gittiği vurgulanırken, transferin anlaşmayla bitme olasılığının yüksek olduğu kaydedildi. Cengiz Ünder'in de artık transfere sıcak baktığı kaydedildi. Cengiz Ünder'in menajerlik şirketi de devam eden görüşmeleri kabul etti. Marsilya'nın geçen sene oynadığı 4-2-3-1 ve 4-3-3 sisteminden vazgeçip, teknik direktör Tudor ile 3'lü savunmaya dönmesinin ardından 25 yaşındaki futbolcunun, aldığı süreler düşmüştü.

BU SEZON 1 ASİSTİ VAR

Geçen sezon Marsilya formasıyla 47 maça çıkıp 13 gol, 6 asist rakamları yakalayan Cengiz Ünder, bu sezon 17 maçta 625 dakika bulup 1 asist yapabildi.

ROMA İLE AVRUPA'YA AÇILDI

Cengiz Ünder, Altınordu altyapısından yetişen ve 2016 yazında 4.8 milyon euro karşılığında Başakşehir'e, 2017 yazında ise 14.25 milyon euro karşılığı Roma'ya transfer oldu. 2020-21'de Leicester'da kiralık olarak forma giyen yıldız oyuncu, 2021 yazında ise 8.4 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibiyle, 2025 yılına kadar anlaşması bulunuyor.