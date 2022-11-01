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GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan Cengiz Ünder hamlesi! Menajeri de doğruladı

Son dakika haberleri... Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla başlamış durumda. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom'un Cengiz Ünder ile temasa geçtiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 00:09
GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan sürpriz hamle! Milli futbolcu...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan sürpriz hamle! Milli futbolcu...

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan sürpriz hamle! Milli futbolcu...

Cimbom, Mauro Icardi, Juan Mata, Dries Mertens ve Lucas Torreira gibi yıldızları transfer etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan sürpriz hamle! Milli futbolcu...

Sezon başında göreve gelen teknik direktör Igor Tudor'un görev vermediği Cengiz Ünder'den para kazanmak ve maaşını bütçeden çıkarmak için transfer arayışlarına başladı.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan sürpriz hamle! Milli futbolcu...

Pablo Longoria'nın bu gelişme üzerine Galatasaray ile masaya oturduğu ve transfer için 'ileri' seviyede görüşmeler yaptığı kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan sürpriz hamle! Milli futbolcu...

İki kulüp arasındaki müzakerelerin çok iyi gittiği vurgulanırken, transferin bonservisle biteceği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan sürpriz hamle! Milli futbolcu...

Cengiz Ünder'in de transfere sıcak baktığı kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan sürpriz hamle! Milli futbolcu...

news365.fr'a konuşan Cengiz Ünder'in menajerlik şirket, büyük Türk kulüpleriyle devam eden görüşmeleri kabul etti.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan sürpriz hamle! Milli futbolcu...

Cengiz Ünder, geçen sezon Marsilya formasıyla 47 maça çıkıp 13 gol 6 asistlik rakamları yakalamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan sürpriz hamle! Milli futbolcu...

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 17 maçta 625 dakika bulup 1 asist yapabildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan sürpriz hamle! Milli futbolcu...

Cengiz'in düşen sürelerinde Marsilya'nın geçen sene oynadığı 4-2-3-1 ve 4-3-3 sisteminden vazgeçip, Igor Tudor ile 3'lü savunmaya dönmesi olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan sürpriz hamle! Milli futbolcu...

Altınordu altyapısından yetişen ve 2016 yazında 4.8 milyon euro karşılığında Başakşehir'e, 2017 yazında ise 14.25 milyon euro karşılığı Roma'ya, 2020/21'de Leicester'da geçen kiralık döneminin arıdndan ise 2021 yazında 8.4 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya transfer oldu.

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