GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan Cengiz Ünder hamlesi! Menajeri de doğruladı

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmişti.
Cimbom, Mauro Icardi, Juan Mata, Dries Mertens ve Lucas Torreira gibi yıldızları transfer etmişti.
Gelecek sezon için de şimdiden hamleler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray, Olimpik Marsilya'nın gözden çıkardığı ve kulüp aradığı Cengiz Ünder için temaslara başladı.
Fransız news365.fr'ın haberine göre; Olimpik Marsilya Başkanı Pablo Longoria, kulübün sahibi Frank McCourt'un istediği tasarrufları sağlamak için harekete geçti.
Sezon başında göreve gelen teknik direktör Igor Tudor'un görev vermediği Cengiz Ünder'den para kazanmak ve maaşını bütçeden çıkarmak için transfer arayışlarına başladı.
Pablo Longoria'nın bu gelişme üzerine Galatasaray ile masaya oturduğu ve transfer için 'ileri' seviyede görüşmeler yaptığı kaydedildi.
İki kulüp arasındaki müzakerelerin çok iyi gittiği vurgulanırken, transferin bonservisle biteceği kaydedildi.
Cengiz Ünder'in de transfere sıcak baktığı kaydedildi.
news365.fr'a konuşan Cengiz Ünder'in menajerlik şirket, büyük Türk kulüpleriyle devam eden görüşmeleri kabul etti.
Cengiz Ünder, geçen sezon Marsilya formasıyla 47 maça çıkıp 13 gol 6 asistlik rakamları yakalamıştı.
25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 17 maçta 625 dakika bulup 1 asist yapabildi.
Cengiz'in düşen sürelerinde Marsilya'nın geçen sene oynadığı 4-2-3-1 ve 4-3-3 sisteminden vazgeçip, Igor Tudor ile 3'lü savunmaya dönmesi olduğu belirtildi.
Altınordu altyapısından yetişen ve 2016 yazında 4.8 milyon euro karşılığında Başakşehir'e, 2017 yazında ise 14.25 milyon euro karşılığı Roma'ya, 2020/21'de Leicester'da geçen kiralık döneminin arıdndan ise 2021 yazında 8.4 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya transfer oldu.