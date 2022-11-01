GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan Cengiz Ünder hamlesi! Menajeri de doğruladı

Altınordu altyapısından yetişen ve 2016 yazında 4.8 milyon euro karşılığında Başakşehir'e, 2017 yazında ise 14.25 milyon euro karşılığı Roma'ya, 2020/21'de Leicester'da geçen kiralık döneminin arıdndan ise 2021 yazında 8.4 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya transfer oldu.