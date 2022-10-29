Haberler Galatasaray Nihat Kahveci'den Karagümrük Galatasaray maçı yorumu! "6-0 olsa..."

Nihat Kahveci'den Karagümrük Galatasaray maçı yorumu! "6-0 olsa..."

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de, Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, Galatasaray'ın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın bitiş düdüğü ile beraber Türk futbolunun efsane ismi Nihat Kahveci, Galatasaray'ı değerlendirdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 09:25
Nihat Kahveci'den Karagümrük Galatasaray maçı yorumu! "6-0 olsa..."

Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği maçı TRT Spor'da değerlendirdi.

Nihat Kahveci'den Karagümrük Galatasaray maçı yorumu! "6-0 olsa..."

İşte Kahveci'nin değerlendiremeleri...

Nihat Kahveci'den Karagümrük Galatasaray maçı yorumu! "6-0 olsa..."

Taylan-Berkan ikilisiyle Avrupa'daki maçlarda daha çok topu rakibe veren Galatasaray'da onların ne kadar önemli olduğunu gördük ama ligde üretken oynamak istedikleri maçta çok eksik kaldılar.

Nihat Kahveci'den Karagümrük Galatasaray maçı yorumu! "6-0 olsa..."

Taylan'ın basit top kayıpları taraftarda o krediyi bitirdi.

Nihat Kahveci'den Karagümrük Galatasaray maçı yorumu! "6-0 olsa..."

Formsuz bir futbolcu demek başka, iyi bir futbolcu değil demek başkadır.

Nihat Kahveci'den Karagümrük Galatasaray maçı yorumu! "6-0 olsa..."

Taylan iyi futbolcu ama Galatasaray'da olmadı. Berkan'ı tuttu ve oyuna da alıyor.

Nihat Kahveci'den Karagümrük Galatasaray maçı yorumu! "6-0 olsa..."

Emre Kılınç bence kesin kalmalıydı bu takımda.

Nihat Kahveci'den Karagümrük Galatasaray maçı yorumu! "6-0 olsa..."

"ADADA YALNIZ KALMIŞ ICARDI"
İki tane farklı Galatasaray izledik.

Nihat Kahveci'den Karagümrük Galatasaray maçı yorumu! "6-0 olsa..."

İlk 45 dakikada 1 kırmızı karta rağmen temposuz, çok kötü oynayan bir Galatasaray vardı.

Nihat Kahveci'den Karagümrük Galatasaray maçı yorumu! "6-0 olsa..."

Icardi'nin sahada olmadığı, adada yalnız bir Icardi vardı.

Nihat Kahveci'den Karagümrük Galatasaray maçı yorumu! "6-0 olsa..."

Bu takım Seferovic'i yedi.

Nihat Kahveci'den Karagümrük Galatasaray maçı yorumu! "6-0 olsa..."

Oyuncular destek veremiyor. Destek olmadığı için forvetlerin işi çok zordu.

Nihat Kahveci'den Karagümrük Galatasaray maçı yorumu! "6-0 olsa..."

"6-0 OLSA ŞAŞIRMAZDIM"
İkinci yarı ise maç 6-0 olsa ben şaşırmazdım.

Nihat Kahveci'den Karagümrük Galatasaray maçı yorumu! "6-0 olsa..."

Maçın kahramanı Viviano...

Nihat Kahveci'den Karagümrük Galatasaray maçı yorumu! "6-0 olsa..."

Galatasaray'daki eksik bitiricilik. Şut çalışmaları yapın ama gol attıkları çalışmalar yapın.

Nihat Kahveci'den Karagümrük Galatasaray maçı yorumu! "6-0 olsa..."

İlk yarıda oyunu gören Galatasaray taraftarı 'Biz nasıl şampiyon olacağız' demiştir. Bunda da haklılar.

Nihat Kahveci'den Karagümrük Galatasaray maçı yorumu! "6-0 olsa..."

İster istemez bir eleştiri var Okan hocaya. Her maça hep son maç gibi konsantre olmalı.

Nihat Kahveci'den Karagümrük Galatasaray maçı yorumu! "6-0 olsa..."

Milli takıma kadar yükselmiş bir oyuncu olan Kerem, nasıl bu kadar pas hatası yapıyorsun.

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