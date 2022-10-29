Nihat Kahveci'den Karagümrük Galatasaray maçı yorumu! "6-0 olsa..."

Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği maçı TRT Spor'da değerlendirdi.
Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği maçı TRT Spor'da değerlendirdi.
İşte Kahveci'nin değerlendiremeleri...
Taylan-Berkan ikilisiyle Avrupa'daki maçlarda daha çok topu rakibe veren Galatasaray'da onların ne kadar önemli olduğunu gördük ama ligde üretken oynamak istedikleri maçta çok eksik kaldılar.
Taylan'ın basit top kayıpları taraftarda o krediyi bitirdi.
Formsuz bir futbolcu demek başka, iyi bir futbolcu değil demek başkadır.
Taylan iyi futbolcu ama Galatasaray'da olmadı. Berkan'ı tuttu ve oyuna da alıyor.
Emre Kılınç bence kesin kalmalıydı bu takımda.
"ADADA YALNIZ KALMIŞ ICARDI"
İki tane farklı Galatasaray izledik.
İlk 45 dakikada 1 kırmızı karta rağmen temposuz, çok kötü oynayan bir Galatasaray vardı.
Icardi'nin sahada olmadığı, adada yalnız bir Icardi vardı.
Bu takım Seferovic'i yedi.
Oyuncular destek veremiyor. Destek olmadığı için forvetlerin işi çok zordu.
"6-0 OLSA ŞAŞIRMAZDIM"
İkinci yarı ise maç 6-0 olsa ben şaşırmazdım.
Maçın kahramanı Viviano...
Galatasaray'daki eksik bitiricilik. Şut çalışmaları yapın ama gol attıkları çalışmalar yapın.
İlk yarıda oyunu gören Galatasaray taraftarı 'Biz nasıl şampiyon olacağız' demiştir. Bunda da haklılar.
İster istemez bir eleştiri var Okan hocaya. Her maça hep son maç gibi konsantre olmalı.
Milli takıma kadar yükselmiş bir oyuncu olan Kerem, nasıl bu kadar pas hatası yapıyorsun.
Okan Buruk oyuncu değişikliklerinde çok doğru yaptı.
Bu kadar kaleciyle karşı karşıya kalıyorsun ama nasıl oluyorda bu golleri kaçırıyorsun.
O pozisyonlar gol olsa şuan bambaşka bir Galatasaray'dan bahsediyor olurduk.