Galatasaray'da Ali Palabıyık sonrası yeni endişe! Okan Buruk'u oyundan atmıştı

Alanyaspor maçı sonrası Başkan Dursun Özbek, "Bıçak kemiğe dayandı", Başkanvekili Erden Timur, "Nasıl bir kurgu olduğunu bugün herkes anladı" Okan Buruk ise, "Galatasaray Kulübü'ne karşı bir savaş başladı" açıklamaları yapmış ve Ali Palabıyık'a tepki göstermişti.



