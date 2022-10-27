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Galatasaray'da Ali Palabıyık sonrası yeni endişe! Okan Buruk'u oyundan atmıştı

Son dakika spor haberi: TFF, özellikle Sacha Boey’e gösterdiği kırmızı kartla tepki toplayan hakem Ali Palabıyık’a görev vermedi. Karagümrük maçına atanan Bahattin Şimşek de sarı-kırmızılı camiada endişe yarattı. Şimşek'in geçmişinde yaptığı yönetim, "Skandal kararlar devam edecek" şeklinde yorumlandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Galatasaray'da Ali Palabıyık sonrası yeni endişe! Okan Buruk'u oyundan atmıştı

Türkiye Futbol Federasyonu, kararlarıyla Galatasaray-Alanyaspor maçının gidişatını değiştiren Ali Palabıyık'ı dinlendirme kararı aldı.

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Galatasaray'da Ali Palabıyık sonrası yeni endişe! Okan Buruk'u oyundan atmıştı

Dün Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklanırken özellikle Sacha Boey'e gösterdiği kırmızı kartla şimşekleri üzerine çeken Palabıyık'a beklendiği gibi görev verilmedi.

Galatasaray'da Ali Palabıyık sonrası yeni endişe! Okan Buruk'u oyundan atmıştı

Alanyaspor maçı sonrası Başkan Dursun Özbek, "Bıçak kemiğe dayandı", Başkanvekili Erden Timur, "Nasıl bir kurgu olduğunu bugün herkes anladı" Okan Buruk ise, "Galatasaray Kulübü'ne karşı bir savaş başladı" açıklamaları yapmış ve Ali Palabıyık'a tepki göstermişti.

Galatasaray'da Ali Palabıyık sonrası yeni endişe! Okan Buruk'u oyundan atmıştı

Ayrıca 2020'de oynanan Fenerbahçe- Başakşehir maçında Gustavo'ya VAR'ın çağrısı ve uyarısına karşılık sarı kart vermekle yetinmiş, o dönem Başakşehir'de çalışan Okan Buruk'u da oyundan atmıştı.

Galatasaray'da Ali Palabıyık sonrası yeni endişe! Okan Buruk'u oyundan atmıştı

Sosyal medyada Şimşek'in Karagümrük maçına atanması çok konuşulurken, "Skandal kararlar devam edecek" şeklinde yorumlandı.

Galatasaray'da Ali Palabıyık sonrası yeni endişe! Okan Buruk'u oyundan atmıştı

Bahattin Şimşek'in Gustavo'nun bu hareketine VAR'ın çağrısına rağmen sarı kart göstermesi tepki çekmişti.

Galatasaray'da Ali Palabıyık sonrası yeni endişe! Okan Buruk'u oyundan atmıştı

Ayrıca aynı maçta Okan Buruk'u tribüne göndermişti.

Galatasaray'da Ali Palabıyık sonrası yeni endişe! Okan Buruk'u oyundan atmıştı

ÖZBEK GERİ ADIM ATMADI
TFF, Süper Lig ve TFF 1'inci Lig kulüplerine yönelik VAR Sistemi Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Ali Palabıyık sonrası yeni endişe! Okan Buruk'u oyundan atmıştı

Toplantı öncesi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Başkan Dursun Özbek'i arayarak toplantıya bir kez daha davet ettiği ifade edildi.

Galatasaray'da Ali Palabıyık sonrası yeni endişe! Okan Buruk'u oyundan atmıştı

Buna karşılık Özbek'in, "Ben, Alanyaspor maçının ardından sözümü söyledim. Toplantıya katılmayacağım. Bu toplantıyı protesto ediyorum" dediği öğrenildi.


Galatasaray'da Ali Palabıyık sonrası yeni endişe! Okan Buruk'u oyundan atmıştı

GS TV'DEN TEPKİ
Galatasaray camiasının 'istenmeyen adam' ilan ettiği Ali Palabıyık, bugün İsviçre'nin Basel ile Litvanya'nın Zalgiris Vilnius takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi H Grubu müsabakasını yönetecek. Yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak.

Galatasaray'da Ali Palabıyık sonrası yeni endişe! Okan Buruk'u oyundan atmıştı

Öte yandan Galatasaray'ın Palabıyık'a yönelik tepkisi artarak sürüyor. GS TV dün "Ali Palabıyık Rezaleti" başlığıyla maçta yaptığı hatalardan oluşan 7 dakikalık video yayınladı.

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