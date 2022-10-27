Galatasaray'da Ali Palabıyık sonrası yeni endişe! Okan Buruk'u oyundan atmıştı

Türkiye Futbol Federasyonu, kararlarıyla Galatasaray-Alanyaspor maçının gidişatını değiştiren Ali Palabıyık'ı dinlendirme kararı aldı.
Dün Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklanırken özellikle Sacha Boey'e gösterdiği kırmızı kartla şimşekleri üzerine çeken Palabıyık'a beklendiği gibi görev verilmedi.
Alanyaspor maçı sonrası Başkan Dursun Özbek, "Bıçak kemiğe dayandı", Başkanvekili Erden Timur, "Nasıl bir kurgu olduğunu bugün herkes anladı" Okan Buruk ise, "Galatasaray Kulübü'ne karşı bir savaş başladı" açıklamaları yapmış ve Ali Palabıyık'a tepki göstermişti.