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Galatasaray Karagümrük maçı öncesi kolları sıvadı! Okan Buruk ve futbolcular...

Alanyaspor'a karşı son dakikalarda kaybedilen puanının ardından Galatasaray camia olarak kenetlendi. Sarı kırmızılılar Karagümrük maçı öncesi tüm takım eşleriyle birlikte moral yemeğine çıkıp galibiyet sözü verdi. (GS HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Galatasaray camiası Karagümrük maçı öncesi moral yemeği düzenledi!

Bu kez tüm takım, yanlarına eşlerini alıp birlikte moral yemeğine çıktı.

Galatasaray camiası Karagümrük maçı öncesi moral yemeği düzenledi!

Galatasaray'da hedef seri yaparak Dünya Kupası'nı rahat izlemek.

Galatasaray camiası Karagümrük maçı öncesi moral yemeği düzenledi!

Sabah'ta yer alan habere göre, Ulus'taki organizasyona Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk da katıldı ve futbolcu eşleri ile samimi görüntüler verdi.

Galatasaray camiası Karagümrük maçı öncesi moral yemeği düzenledi!

Hakem kararları karşısında kenetlenen Galatasaray'da Karagümrük sınavı öncesi konsantrasyon üst seviyede.

Galatasaray camiası Karagümrük maçı öncesi moral yemeği düzenledi!

Sonrasında oynanacak Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını da kazanarak Dünya Kupası arasına seri yaparak girmek isteyen oyuncular, birbirlerine galibiyet sözü verdi.

Galatasaray camiası Karagümrük maçı öncesi moral yemeği düzenledi!

Bu arada sarı-kırmızılı yönetim de üç puan beklediği oyuncularına prim verileceği mesajını gönderdi.

Galatasaray camiası Karagümrük maçı öncesi moral yemeği düzenledi!

Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda F.Karagümrük'e konuk olacak.

Galatasaray camiası Karagümrük maçı öncesi moral yemeği düzenledi!

Galatasaray'da kart cezalıları Abdülkerim Bardakcı ve Boey Karagümrük'e karşı forma giyemecek.

Galatasaray camiası Karagümrük maçı öncesi moral yemeği düzenledi!

Aslan Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor maçı sonrası Dünya Kupası arasına girecek.

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