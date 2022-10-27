Galatasaray Karagümrük maçı öncesi kolları sıvadı! Okan Buruk ve futbolcular...

Ligde son 3 maçta 7 puan kaybeden G.Saray ayağa kalkmak için kolları sıvadı.
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Ligde son 3 maçta 7 puan kaybeden G.Saray ayağa kalkmak için kolları sıvadı.
⚡️G.SARAY'DAN TFF'YE ŞOK CEVAP! | OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
Alanyaspor maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray'da kaçan iki puanın Florya'da moralleri bozmasına izin verilmedi.
Hakem Ali Palabıyık'a tepki gösteren teknik heyet ve futbolcular, Karagümrük karşılaşması ile çıkışa geçmek için birbirlerini motive etti.
Bu hafta izin yapmayan sarıkırmızılı takım, salı akşamı birlikte vakit geçirdi.
Daha önce Okan Buruk, futbolculara yemek vermişti.
💥G.SARAY'DA HAKEM ENDİŞESİ! ALİ PALABIYIK'TAN SONRA... | OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
Ardından yeni transferler, takım arkadaşlarına aynı jestte bulunmuştu.
Bu kez tüm takım, yanlarına eşlerini alıp birlikte moral yemeğine çıktı.
Galatasaray'da hedef seri yaparak Dünya Kupası'nı rahat izlemek.
Sabah'ta yer alan habere göre, Ulus'taki organizasyona Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk da katıldı ve futbolcu eşleri ile samimi görüntüler verdi.
Hakem kararları karşısında kenetlenen Galatasaray'da Karagümrük sınavı öncesi konsantrasyon üst seviyede.
Sonrasında oynanacak Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını da kazanarak Dünya Kupası arasına seri yaparak girmek isteyen oyuncular, birbirlerine galibiyet sözü verdi.
Bu arada sarı-kırmızılı yönetim de üç puan beklediği oyuncularına prim verileceği mesajını gönderdi.
Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda F.Karagümrük'e konuk olacak.
Galatasaray'da kart cezalıları Abdülkerim Bardakcı ve Boey Karagümrük'e karşı forma giyemecek.
Aslan Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor maçı sonrası Dünya Kupası arasına girecek.