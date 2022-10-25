Haberler Galatasaray Nihan Buruk: Hırsız Palabıyık!

Nihan Buruk: Hırsız Palabıyık!

Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, karşılaşma sonunda paylaştığı bir video ile hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi. Nihan Buruk taraftar tepkisinin de arttığı bölümde "Hırsız Ali Palabıyık" yazarak bir video paylaştı. Videoda Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit de kararlarıyla babasını üzen Palabıyık'a tepki gösterirken görülüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar da maçın ardından bu videoyu beğeni yağmuruna tuttu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 06:50
Nihan Buruk: Hırsız Palabıyık!
Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, karşılaşma sonunda paylaştığı bir video ile hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi. Nihan Buruk taraftar tepkisinin de arttığı bölümde "Hırsız Ali Palabıyık" yazarak bir video paylaştı. Videoda Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit de kararlarıyla babasını üzen Palabıyık'a tepki gösterirken görülüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar da maçın ardından bu videoyu beğeni yağmuruna tuttu.
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