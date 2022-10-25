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Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar

Galatasaray'ın son olarak Süper Lig'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maça Hakem Ali Palabıyık damgasını vurmuştu. Sarı kırmızılılarda hakemin verdiği kararlara tepkiler çığ gibi büyürken yeni sezonda önceki karşılaşmalarda da Galatasaray camiası hakemlerin kararlarına sert tepkiler göstermişlerdi. Yeni sezonda sarı kırmızılıların karşılaşmalarına damga vuran kararları maç maç sizler için derledik. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 06:50
Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar

Cimbom'da şampiyonluk için kurulan kadro 2 haftalık sıkıntılı periyot sonrasında Alanyaspor mücadelesine şiir gibi bir oyunla başlamıştı.

Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar

Ancak hakem Ali Palabıyık'ın Sacha Boey'i atmasıyla birlikte işler tersine döndü. Otoritelerin tamamı bu pozisyonda hakemin yanlış karar verdiğini belirtti.

Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar

Bir kısmı pozisyonun en fazla sarı kart olabileceğini söyledi. Bir bölümü ise Boey'in faul bile yapmadığını kaydetti.

Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar

Sezon başından bu yana hakem kararlarından canının yandığını düşünen Galatasaray camiası da adeta köpürdü.

Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar

'BİZİ İSTEMİYORLAR'

Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur en üst perdeden konuştular.

Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar

Özbek "Bu kadar hakem arasında Ali Palabıyık'ı çok mu aradınız. Görevini tam yapamadı. Biraz daha kırmızı verip Galatasaray'ı hükmen mağlup etmeliydi" dedi. Timur da "TFF, Galatasaray düşmanlığıyla bilinen Ali Palabıyık'ı göndererek niyetini belli etti. Bu iş kokuşmuştur, çürümüştür" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar

Taraftarlar da büyük yatırım yaparak dünya yıldızlarını getiren G.Saray'ın yarışta istenmediğini söylediler.

Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar

Sacha Boey, Candeias'ı formasından hafif çekti. Candeias ellerini açarak hakeme döndü. Ali Palabıyık, Boey'e direkt kırmızı çıkardı.

Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar

Birçok hakem yorumcusu pozisyonda faulün bile tartışmalı olduğunu belirtti.

Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar

Mertens'in vuruşunda top kaleye girerken çizgide yatan Icardi'ye çarpınca ' ofsayt' gerekçesiyle gol iptal edildi.

Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar

VAR, Icardi'nin bu pozisyonda ofsayt olduğunu belirledi.

Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar

İMPARATOR PALABIYIK'I ÖZETLEMİŞTİ

Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim geçtiğimiz sezon direkt isim vererek Ali Palabıyık yüzünden şampiyonluğu kaçırdıklarını belirtilmişti. Usta çalıştırıcı "Ali Palabıyık yüzünden şampiyonluğu kaçırmış olabiliriz. Karagümrük maçında verdiği penaltı. Çıkardığı kırmızıyı geri alması. G.Birliği maçında arkadan gelen topta VAR'dan müdahale ederek bizim oyuncumuzun eliyle oynadığını söylemesi... Zaten 1-2 golle şampiyonluğu verdik. Palabıyık olmasa puan farkıyla şampiyon olurduk" demişti.

Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar

İŞTE CAMİANIN TEPKİ GÖSTERDİĞİ HAKEM KARARLARI

1. HAFTA ANTALYASPOR-GALATASARAY: 0-1

Hadji Wright ile Muslera arasındaki pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kararı ucuz bulundu. Antalyasporlu oyuncunun Oliveira'nın aşiline bastığı ifade edildi. Galatasaray, VAR'ın devreye girmemesinden şikayet etti.

Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar

2. HAFTA GALATASARAY-GIRESUNSPOR: 0-1

Traore, Emre Akbaba'ya ceza sahası içinde müdahalede bulundu. Galatasaraylılar penaltı bekledi. Hakem vermedi, VAR da çağırmadı.

Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar

3. HAFTA ÜMRANIYESPOR-GALATASARAY: 0-1

Torreira'nın şutunda top Ümraniyespor'dan Glumac'ın sağ koluna geldi. Bu pozisyonda da beyaz nokta gösterilmedi. VAR'dan da yine inceleme tavsiyesinde bulunulmadı.

Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar

4. HAFTA TRABZONSPOR-GALATASARAY: 0-0

Seferovic'in ceza alanı içinden vurduğu şut, Larssen'in koluyla buluştu. Hakem topun Larsse'in hemen yanındaki Torreira'dan geldiğini belirterek penaltı noktasını göstermedi. Trabzonspor ceza alanı içinde Dorukhan Toköz ile Dries Mertens arasındaki mücadelede Belçikalı yıldız yerde kaldı. Hakem ve VAR, bu pozisyonda da devam kararına hükmetti.

Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar

5. HAFTA GALATASARAY-GAZIANTEP: 2-1

Abdülkerim Bardakcı, otoritelere göre faul bile olduğu tartışılan bir hava topu pozisyonunda ikinci sarı kartı gördü ve oyun dışında kaldı. * Kitsiou ceza alanı içinde Kerem Aktüroğlu'nun net bir şekilde ayağına bastı. Pozisyonda hakemden penaltı kararı çıkmadı. VAR'dan herhangi bir inceleme tavsiyesi gelmedi. * Mustafa Eskihellaç'ın müdahalesiyle Sacha Boey ikili mücadelede ceza alanı içinde yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda devam kararı verdi. VAR Galatasaray adına yine devreye girmedi.

Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar

6. HAFTA KASIMPAŞA-GALATASARAY: 2-3

Kasımpaşa'nın ilk golünden önce Hajradinovic, Sergio Oliveira'ya faul yaptı. Hakem burada düdük çalmadı. Pozisyonun devamında Kasımpaşa, Galatasaray filelerini havalandırdı.

Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar

7. HAFTA GALATASARAY-KONYASPOR: 2-1

Dries Mertens'in kullandığı frikikte meşin yuvarlak Konyasporlu oyuncunun açık eliyle buluştu. Galatasaraylılar penaltı itirazında bulundu. Hakem pozisyonda beyaz noktayı göstermedi.

Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar

9. HAFTA GALATASARAY BAY GEÇTİ

Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar

10. HAFTA KAYSERISPOR-GALATASARAY: 2-1

Maçın 28. saniyesinde İcardi'nin vuruşunda meşin yuvarlağı Kayserisporlu Hosseini eliyle kesti. Hakem bunu es geçti. Fakat tavsiye yapması beklenen VAR'dan da uyarı gelmedi. * Kayserispor'un golünden önce Gavranovic'in Sacha Boey'a bir müdahalesi oldu. Hakem bu pozisyonda beklenen faul kararını vermedi. VAR'dan da inceleme sonucu gol kararı geldi.

Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar

11. HAFTA GALATASARAY-ALANYASPOR: 2-2

Sacha Boey'in atıldığı pozisyonda meşin yuvarlak rakibin kontrolünde değildi, Muslera topa yakındı. Pozisyonun faul olduğu da tartışıldı. İcardi'nin attığı golde ofsayt çizgisinin nasıl çizildiği net olarak anlaşılamadı. Alanyalı oyuncuların ofsaytı bozduğu gözlendi.
Leroy Fer, arkadan müdahaleyle Dries Mertens'e bir temasta bulundu. Galatasaraylılar penaltı bekledi. VAR bir kez daha devreye girmedi.
İlk yarı uzatmalarında oyun durmuştu. Fakat Ali Palabıyık bunu ilaveye eklemedi. Aynı zamanda umut vaat eden atak varken Palabıyık, ilk yarının son düdüğünü çalarak taraftarı çıldırttı.

Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar

NE DEDİLER?


OKAN BURUK: Burada bir inatlaşma var. Bu inatlaşma Türk futboluna ne fayda verecek? Sadece kırmızı kart değil. Birçok pozisyonda taraftarın sinir uçlarıyla oynamak için her şey yapıldı. Galatasaray'a karşı bir savaş var.

Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar

ERMAN TOROĞLU: Ali Palabıyık 3 hafta önce kötü maç yönetti. Üstüne gözlemci raporuna karşı disiplinsiz harekette bulundu. Yine de maç aldı. Bilgisayardan geliyormuş hakemler. Ya kardeşim makineye hangi veriyi verirsen onu alırsın. Bu kadar basit.

Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar

LEVENT TÜZEMEN: Ali Palabıyık'ın hedefi tribünleri tahrik etmekti. İlk yarı bitiminde soyunma odasına geç girerek taraftarı çıldırttı. Sahaya yabancı madde atılması için provokasyon yaptı. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı istemiyorlar.

Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar

NECATİ ATEŞ: Bir maçta bu pozisyona kırmızı kart veriyorsun, başka maçta aynı pozisyona vermiyorsun. Ne gerek var bu kadar maçın önüne geçmeye. Adalet herkes için geçerli. Biz hiçbir zaman hakem konuşmak istemiyoruz ama onlar çok kötü yönetiyor. TFF'yi ekside bırakıyorlar.

Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar

Galatasaray'da yaşanan gelişmeler merakla takip edilmeye başlanmış durumda.

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