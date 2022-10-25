Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar
Galatasaray'ın son olarak Süper Lig'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maça Hakem Ali Palabıyık damgasını vurmuştu. Sarı kırmızılılarda hakemin verdiği kararlara tepkiler çığ gibi büyürken yeni sezonda önceki karşılaşmalarda da Galatasaray camiası hakemlerin kararlarına sert tepkiler göstermişlerdi. Yeni sezonda sarı kırmızılıların karşılaşmalarına damga vuran kararları maç maç sizler için derledik. İşte haberin detayları...
Cimbom'da şampiyonluk için kurulan kadro 2 haftalık sıkıntılı periyot sonrasında Alanyaspor mücadelesine şiir gibi bir oyunla başlamıştı.
Ancak hakem Ali Palabıyık'ın Sacha Boey'i atmasıyla birlikte işler tersine döndü. Otoritelerin tamamı bu pozisyonda hakemin yanlış karar verdiğini belirtti.
Bir kısmı pozisyonun en fazla sarı kart olabileceğini söyledi. Bir bölümü ise Boey'in faul bile yapmadığını kaydetti.
Sezon başından bu yana hakem kararlarından canının yandığını düşünen Galatasaray camiası da adeta köpürdü.
'BİZİ İSTEMİYORLAR'
Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur en üst perdeden konuştular.
Özbek "Bu kadar hakem arasında Ali Palabıyık'ı çok mu aradınız. Görevini tam yapamadı. Biraz daha kırmızı verip Galatasaray'ı hükmen mağlup etmeliydi" dedi. Timur da "TFF, Galatasaray düşmanlığıyla bilinen Ali Palabıyık'ı göndererek niyetini belli etti. Bu iş kokuşmuştur, çürümüştür" ifadelerini kullandı.
Taraftarlar da büyük yatırım yaparak dünya yıldızlarını getiren G.Saray'ın yarışta istenmediğini söylediler.
Sacha Boey, Candeias'ı formasından hafif çekti. Candeias ellerini açarak hakeme döndü. Ali Palabıyık, Boey'e direkt kırmızı çıkardı.
Birçok hakem yorumcusu pozisyonda faulün bile tartışmalı olduğunu belirtti.
Mertens'in vuruşunda top kaleye girerken çizgide yatan Icardi'ye çarpınca ' ofsayt' gerekçesiyle gol iptal edildi.
VAR, Icardi'nin bu pozisyonda ofsayt olduğunu belirledi.
İMPARATOR PALABIYIK'I ÖZETLEMİŞTİ
Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim geçtiğimiz sezon direkt isim vererek Ali Palabıyık yüzünden şampiyonluğu kaçırdıklarını belirtilmişti. Usta çalıştırıcı "Ali Palabıyık yüzünden şampiyonluğu kaçırmış olabiliriz. Karagümrük maçında verdiği penaltı. Çıkardığı kırmızıyı geri alması. G.Birliği maçında arkadan gelen topta VAR'dan müdahale ederek bizim oyuncumuzun eliyle oynadığını söylemesi... Zaten 1-2 golle şampiyonluğu verdik. Palabıyık olmasa puan farkıyla şampiyon olurduk" demişti.
İŞTE CAMİANIN TEPKİ GÖSTERDİĞİ HAKEM KARARLARI
1. HAFTA ANTALYASPOR-GALATASARAY: 0-1
Hadji Wright ile Muslera arasındaki pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kararı ucuz bulundu. Antalyasporlu oyuncunun Oliveira'nın aşiline bastığı ifade edildi. Galatasaray, VAR'ın devreye girmemesinden şikayet etti.
2. HAFTA GALATASARAY-GIRESUNSPOR: 0-1
Traore, Emre Akbaba'ya ceza sahası içinde müdahalede bulundu. Galatasaraylılar penaltı bekledi. Hakem vermedi, VAR da çağırmadı.
3. HAFTA ÜMRANIYESPOR-GALATASARAY: 0-1
Torreira'nın şutunda top Ümraniyespor'dan Glumac'ın sağ koluna geldi. Bu pozisyonda da beyaz nokta gösterilmedi. VAR'dan da yine inceleme tavsiyesinde bulunulmadı.
4. HAFTA TRABZONSPOR-GALATASARAY: 0-0
Seferovic'in ceza alanı içinden vurduğu şut, Larssen'in koluyla buluştu. Hakem topun Larsse'in hemen yanındaki Torreira'dan geldiğini belirterek penaltı noktasını göstermedi. Trabzonspor ceza alanı içinde Dorukhan Toköz ile Dries Mertens arasındaki mücadelede Belçikalı yıldız yerde kaldı. Hakem ve VAR, bu pozisyonda da devam kararına hükmetti.
5. HAFTA GALATASARAY-GAZIANTEP: 2-1
Abdülkerim Bardakcı, otoritelere göre faul bile olduğu tartışılan bir hava topu pozisyonunda ikinci sarı kartı gördü ve oyun dışında kaldı. * Kitsiou ceza alanı içinde Kerem Aktüroğlu'nun net bir şekilde ayağına bastı. Pozisyonda hakemden penaltı kararı çıkmadı. VAR'dan herhangi bir inceleme tavsiyesi gelmedi. * Mustafa Eskihellaç'ın müdahalesiyle Sacha Boey ikili mücadelede ceza alanı içinde yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda devam kararı verdi. VAR Galatasaray adına yine devreye girmedi.
6. HAFTA KASIMPAŞA-GALATASARAY: 2-3
Kasımpaşa'nın ilk golünden önce Hajradinovic, Sergio Oliveira'ya faul yaptı. Hakem burada düdük çalmadı. Pozisyonun devamında Kasımpaşa, Galatasaray filelerini havalandırdı.
7. HAFTA GALATASARAY-KONYASPOR: 2-1
Dries Mertens'in kullandığı frikikte meşin yuvarlak Konyasporlu oyuncunun açık eliyle buluştu. Galatasaraylılar penaltı itirazında bulundu. Hakem pozisyonda beyaz noktayı göstermedi.
9. HAFTA GALATASARAY BAY GEÇTİ
10. HAFTA KAYSERISPOR-GALATASARAY: 2-1
Maçın 28. saniyesinde İcardi'nin vuruşunda meşin yuvarlağı Kayserisporlu Hosseini eliyle kesti. Hakem bunu es geçti. Fakat tavsiye yapması beklenen VAR'dan da uyarı gelmedi. * Kayserispor'un golünden önce Gavranovic'in Sacha Boey'a bir müdahalesi oldu. Hakem bu pozisyonda beklenen faul kararını vermedi. VAR'dan da inceleme sonucu gol kararı geldi.
11. HAFTA GALATASARAY-ALANYASPOR: 2-2
Sacha Boey'in atıldığı pozisyonda meşin yuvarlak rakibin kontrolünde değildi, Muslera topa yakındı. Pozisyonun faul olduğu da tartışıldı. İcardi'nin attığı golde ofsayt çizgisinin nasıl çizildiği net olarak anlaşılamadı. Alanyalı oyuncuların ofsaytı bozduğu gözlendi. Leroy Fer, arkadan müdahaleyle Dries Mertens'e bir temasta bulundu. Galatasaraylılar penaltı bekledi. VAR bir kez daha devreye girmedi. İlk yarı uzatmalarında oyun durmuştu. Fakat Ali Palabıyık bunu ilaveye eklemedi. Aynı zamanda umut vaat eden atak varken Palabıyık, ilk yarının son düdüğünü çalarak taraftarı çıldırttı.
NE DEDİLER?
OKAN BURUK: Burada bir inatlaşma var. Bu inatlaşma Türk futboluna ne fayda verecek? Sadece kırmızı kart değil. Birçok pozisyonda taraftarın sinir uçlarıyla oynamak için her şey yapıldı. Galatasaray'a karşı bir savaş var.
ERMAN TOROĞLU: Ali Palabıyık 3 hafta önce kötü maç yönetti. Üstüne gözlemci raporuna karşı disiplinsiz harekette bulundu. Yine de maç aldı. Bilgisayardan geliyormuş hakemler. Ya kardeşim makineye hangi veriyi verirsen onu alırsın. Bu kadar basit.
LEVENT TÜZEMEN: Ali Palabıyık'ın hedefi tribünleri tahrik etmekti. İlk yarı bitiminde soyunma odasına geç girerek taraftarı çıldırttı. Sahaya yabancı madde atılması için provokasyon yaptı. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı istemiyorlar.
NECATİ ATEŞ: Bir maçta bu pozisyona kırmızı kart veriyorsun, başka maçta aynı pozisyona vermiyorsun. Ne gerek var bu kadar maçın önüne geçmeye. Adalet herkes için geçerli. Biz hiçbir zaman hakem konuşmak istemiyoruz ama onlar çok kötü yönetiyor. TFF'yi ekside bırakıyorlar.
Galatasaray'da yaşanan gelişmeler merakla takip edilmeye başlanmış durumda.