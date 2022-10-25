Galatasaray'da büyük isyan! İşte tepki gösterilen kararlar

NE DEDİLER?



OKAN BURUK: Burada bir inatlaşma var. Bu inatlaşma Türk futboluna ne fayda verecek? Sadece kırmızı kart değil. Birçok pozisyonda taraftarın sinir uçlarıyla oynamak için her şey yapıldı. Galatasaray'a karşı bir savaş var.