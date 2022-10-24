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Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan hakeme tepki! "Hırsız Ali Palabıyık"

Son dakika haberleri... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile berabere kaldı. Mücadelede verdiği kararlarla tepkileri üzerine çeken hakem Ali Palabıyık'a bir tepki de Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan geldi. Nihan Buruk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hırsız Ali Palabıyık" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 09:57
Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan hakeme tepki! "Hırsız Ali Palabıyık"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Kırmızı kart çok tartışıldı, Okan Hoca çok üzüldü, ne söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtlayan Nihan Buruk "Bir şey söylemek istemiyorum, üzgünüz" yanıtını verdi.

"Galatasaray şampiyon olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Nihan Buruk "Galatasaray şampiyon olacak. Destek, tam destek! Sonuna kadar!" ifadelerini kullandı.

Bu arada sosyal medya hesabından oğlu Ali Yiğit Buruk'un maç sonu ağladığı anı paylaşan Nihan Buruk, "Hırsız Ali Palabıyık" yazdı.

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