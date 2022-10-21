Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom transferde büyük oynuyor! İlkay Gündoğan...

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom transferde büyük oynuyor! İlkay Gündoğan...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da gelecek sezon için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan için girişimlerde bulunacağı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 11:54
GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom transferde büyük oynuyor! İlkay Gündoğan...

The Sun'ın haberine göre, Galatasaray'ın Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istediğini yazdı.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom transferde büyük oynuyor! İlkay Gündoğan...

Habere göre daha önce Türkiye'de oynamak istediğini açıklayan İlkay Gündoğan'ın City ile henüz yeni sözleşme imzalamaması da bu iddiayı güçlendiriyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom transferde büyük oynuyor! İlkay Gündoğan...

Manchester'da geçirdiği altı yılda dört Premier Lig zaferi yaşayan oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada çocukken sarı-kırmızılı takımı tuttuğunu söylemişti.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom transferde büyük oynuyor! İlkay Gündoğan...

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, Manchester'da yemeklerin hiç iyi olmadığını açıklamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom transferde büyük oynuyor! İlkay Gündoğan...

Arfaoui yaptığı açıklamada, "İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom transferde büyük oynuyor! İlkay Gündoğan...

Her yerde korkunç yemekler var.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom transferde büyük oynuyor! İlkay Gündoğan...

İyi bir İtalyan yemeği ya da iyi bir suşi yok.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom transferde büyük oynuyor! İlkay Gündoğan...

Taze yiyecekler bulamıyorum.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom transferde büyük oynuyor! İlkay Gündoğan...

Bütün gıdalar dondurulmuş şekilde karşıma çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom transferde büyük oynuyor! İlkay Gündoğan...

Öte yandan La Liga devi Barcelona ve Juventus'un da yıldız oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom transferde büyük oynuyor! İlkay Gündoğan...

İlkay, Pep Guardiola'nın Manchester City'nin başına geçmesinin ardından yaptığı ilk transferdi.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom transferde büyük oynuyor! İlkay Gündoğan...

Gündoğan, İngiliz ekibiyle çıktığı 267 maçta 51 gol attı.

DİĞER
Son dakika Cristiano Ronaldo haberi: Ronaldo hayatının şokunu yaşadı! Tarihi karar sonrası yeni takımı belli oldu...
Şarkıcı Gülşen bugün hakim karşısına çıkıyor! İmam Hatipliler için skandal sözler söylemişti!
Beşiktaş'ta 5 eksik! Forma o isimlerin
Buruk'un tatlı telaşı! O isimler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gomis Sneijder'i geçti! Sırada o var
Buruk'un tatlı telaşı! O isimler...
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
Mutlu'dan Aliyev'in halter kaldırmasına yorum! "Çok Korktum"
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray Nef'ten uzun transferi! Galatasaray Nef'ten uzun transferi! 12:04
Mainz 05 - Köln maçı saat kaçta? Mainz 05 - Köln maçı saat kaçta? 11:53
Cimbom transferde büyük oynuyor! İlkay Gündoğan... Cimbom transferde büyük oynuyor! İlkay Gündoğan... 11:53
PFDK'dan Emre Çolak'a ceza yağdı! PFDK'dan Emre Çolak'a ceza yağdı! 11:37
Juventus - Empoli maçı saat kaçta? Juventus - Empoli maçı saat kaçta? 11:22
Ajaccio - PSG maçı saat kaçta? Ajaccio - PSG maçı saat kaçta? 11:14
Daha Eski
Gomis Sneijder'i geçti! Sırada o var Gomis Sneijder'i geçti! Sırada o var 11:09
Fırtına Sivas'ı konuk edecek! Sakatlar... Fırtına Sivas'ı konuk edecek! Sakatlar... 10:35
F.Bahçe Başakşehir'i konuk edecek F.Bahçe Başakşehir'i konuk edecek 10:32
Eyüpspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? Eyüpspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? 10:22
Beşiktaş ve G.Saray'ın rakipleri belli oluyor | CANLI Beşiktaş ve G.Saray'ın rakipleri belli oluyor | CANLI 10:21
Avcı'dan motivasyon konuşması! "Tek vücut olun" Avcı'dan motivasyon konuşması! "Tek vücut olun" 10:16