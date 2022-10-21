GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom transferde büyük oynuyor! İlkay Gündoğan...

Galatasaray'da transfer harekatı dur durak bilmiyor.
Galatasaray'da transfer harekatı dur durak bilmiyor.
Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılılarda gelecek sezon için çalışmalar devam ediyor.
Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Juan Mata'yı kadrosuna katan Cimbom'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
The Sun'ın haberine göre, Galatasaray'ın Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istediğini yazdı.
Habere göre daha önce Türkiye'de oynamak istediğini açıklayan İlkay Gündoğan'ın City ile henüz yeni sözleşme imzalamaması da bu iddiayı güçlendiriyor.
Manchester'da geçirdiği altı yılda dört Premier Lig zaferi yaşayan oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada çocukken sarı-kırmızılı takımı tuttuğunu söylemişti.
İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, Manchester'da yemeklerin hiç iyi olmadığını açıklamıştı.
Arfaoui yaptığı açıklamada, "İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım.
Her yerde korkunç yemekler var.
İyi bir İtalyan yemeği ya da iyi bir suşi yok.
Taze yiyecekler bulamıyorum.
Bütün gıdalar dondurulmuş şekilde karşıma çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.
İlkay, Pep Guardiola'nın Manchester City'nin başına geçmesinin ardından yaptığı ilk transferdi.
Gündoğan, İngiliz ekibiyle çıktığı 267 maçta 51 gol attı.