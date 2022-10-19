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GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'a Depay müjdesi! Ocak ayında...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da devre arası transfer dönemi adına flaş bir gelişme yaşandı. Yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Memphis Depay'ın kulübü Barcelona'dan ocak ayında ayrılacağı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (fotomaç.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 09:39 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 09:40
GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'a Depay müjdesi! Ocak ayında...

Galatasaray, Dünya Kupası'na kadar ligde yükselişe geçip kupadan sonra da aynı performansla transfer dönemine giriş yapmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'a Depay müjdesi! Ocak ayında...

Ocak ayında yapılacak olan takviyelerle de mutlak şampiyonluk parolasıyla yola devam etmek hedefleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'a Depay müjdesi! Ocak ayında...

Sarı-kırmızılılarda yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu fakat transferi gerçekleştirilemeyen bir futbolcu da flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'a Depay müjdesi! Ocak ayında...

İspanyol basınının haberine göre Barcelona'da forma giyen Memphis Depay'ın devre arası transfer döneminde takımdan gönderileceği ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'a Depay müjdesi! Ocak ayında...

İspanya devi ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun, ocak ayında takımdan ayrılacağı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'a Depay müjdesi! Ocak ayında...

Galatasaray'ın transfer penceresi açıldığında futbolcu için devreye girmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'a Depay müjdesi! Ocak ayında...

Hollandalı futbolcu için elden çıkarmak adına Barcelona yönetiminin gelir beklentisini düşükte tutacağı iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'a Depay müjdesi! Ocak ayında...

Birçok kulüp yaz transfer döneminde yıldız futbolcu için devreye girmişti.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'a Depay müjdesi! Ocak ayında...

Büyük umutlarla Barcelona'ya transfer olan Depay, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'a Depay müjdesi! Ocak ayında...

Yaşadığı sakatlıklardan dolayı süre bulmakta zorlanan hücumcu oyuncu takımıyla 41 maçta görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'a Depay müjdesi! Ocak ayında...

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 3 maçta forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'a Depay müjdesi! Ocak ayında...

Hollandalı yıldız, Barcelona forması altında çıktığı 41 maçta 14 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.

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