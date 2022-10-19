GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'a Depay müjdesi! Ocak ayında...

Galatasaray, inişli çıkışlı performansıyla Süper Lig'de yoluna devam ediyor.
Galatasaray, inişli çıkışlı performansıyla Süper Lig'de yoluna devam ediyor.
Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılılarda futbolcular beklentilerin aşağısında bir performans sergiledi.
Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi isimleri kadrosuna katan Cimbom'da gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi.
Galatasaray, Dünya Kupası'na kadar ligde yükselişe geçip kupadan sonra da aynı performansla transfer dönemine giriş yapmak istiyor.
Ocak ayında yapılacak olan takviyelerle de mutlak şampiyonluk parolasıyla yola devam etmek hedefleniyor.
Sarı-kırmızılılarda yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu fakat transferi gerçekleştirilemeyen bir futbolcu da flaş bir gelişme yaşandı.
İspanyol basınının haberine göre Barcelona'da forma giyen Memphis Depay'ın devre arası transfer döneminde takımdan gönderileceği ifade edildi.
İspanya devi ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun, ocak ayında takımdan ayrılacağı belirtildi.
Galatasaray'ın transfer penceresi açıldığında futbolcu için devreye girmesi bekleniyor.
Hollandalı futbolcu için elden çıkarmak adına Barcelona yönetiminin gelir beklentisini düşükte tutacağı iddia edildi.
Birçok kulüp yaz transfer döneminde yıldız futbolcu için devreye girmişti.
Büyük umutlarla Barcelona'ya transfer olan Depay, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.
Yaşadığı sakatlıklardan dolayı süre bulmakta zorlanan hücumcu oyuncu takımıyla 41 maçta görev aldı.
28 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 3 maçta forma giydi.
Hollandalı yıldız, Barcelona forması altında çıktığı 41 maçta 14 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.
Memphis Depay'ın güncel piyasa değeri de 25 milyon Euro olarak belirtilmektedir.