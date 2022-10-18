Golcü pişmanlığı

Icardi ve Seferovic'in siftah yapmadığı sarı-kırmızılılarda, ayrılan forvetler şov yapıyor. Diagne, Karagümrük'te 9 maçta 5 gol, 1 asistle oynarken; Nantes'a kiralanan Mohamed ise 16 maçta 4 gol, 2 asistlik performans gösterdi. İki forvetin performansı da pişman etti.
Icardive Seferovic'in siftah yapmadığı sarı-kırmızılılarda, ayrılan forvetler şov yapıyor. Diagne, Karagümrük'te 9 maçta 5 gol, 1 asistle oynarken; Nantes'a kiralanan Mohamed ise 16 maçta 4 gol, 2 asistlik performans gösterdi. İki forvetin performansı da pişman etti.