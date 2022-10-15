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KAYSERİSPOR GALATASARAY CANLI İZLE 📺 | Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'a konuk olacak. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Galatasaray'da Mathias Ross ve Van Aanholt kadroya dahil edilmedi. İki takım da kazanarak çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 12:50
KAYSERİSPOR GALATASARAY CANLI İZLE 📺 | Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Kayserispor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray, Kadir Has Stadyumu'nda Kayserispor'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Galatasaray maçı 15 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar maç öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

53. RANDEVU

Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 52 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 4 defa rakibini mağlup edebildi. 16 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 113 golüne, Kayserispor 42 golle yanıt verdi.
Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı Kayserispor 3-0'lık skorla kazanırken, İstanbul'daki müsabaka da 1-1 sona erdi.
Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini de 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

GALATASARAY DEPLASMANDA LİDER

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 5 maça çıktı. Bu alanda lider konumda olan sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan topladı. Aslan, rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak Adana Demirspor ile mücadele etti ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray ligin ikinci haftasında evinde Giresunspor'a mağlup olduktan sonra kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan; Ümraniyespor, Gaziantep FK, Kasımpaşa ve Konyaspor'u yenerken, Trabzonspor ve Adana Demirspor ile de berabere kaldı.

9 GOLÜN 4'ÜNÜ GOMIS KAYDETTİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 4'ü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'ten geldi. Gomis'in ardından Kerem Aktürkoğlu'nun 2, Sergio Oliveira'nın 1 golü bulunuyor. Geride kalan 2 golü ise Gaziantep FK'dan Stelios Kitsiou ile Konyaspor'dan Francisco Calvo kendi kalesine attı.
Galatasaray'da Kayserispor müsabakası öncesinde Kerem Aktürkoğlu sarı kart sınırında bulunuyor. Kerem, Kayseri karşısında sarı kart görmesi halinde 11. haftada Nef Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

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