Galatasaray'a transferde Eden Hazard müjdesi! Tarih verdiler

Bu sezon iddialı bir takım kuran Galatasaray, gözünü ara transfer dönemine çevirdi.
Sarı kırmızılılar, ocak ayında da transfer bombalarına devam edecek.
Cimbom, sezon başında yıldız isimleri kadrosuna katmıştı.
Bu sezon iddialı bir takım kuran Galatasaray, gözünü ara transfer dönemine çevirdi.
Sarı kırmızılılar, ocak ayında da transfer bombalarına devam edecek.
Cimbom, sezon başında yıldız isimleri kadrosuna katmıştı.
Yönetimin, devre arasında da sansasyonel transferlere devam edeceği öğrenildi.
Bunlardan birinin de Eden Hazard olduğu kaydedildi.
Cimbom'un gündeminde yer alan yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
AS'ın Real Madrid muhabiri Manu de Juan, Galatasaray'la anılan Eden Hazard'la ilgili açıklamalarda bulundu.
Juan, Hazard'ın devre arasında Real Madrid'den ayrılacağını ifade etti.
Juan, "Yaşadığı sakatlık sonrasında takıma adapte olamadı."
"Real Madrid, kiralık tekliflerine de sıcak bakıyor"
"Maaşının yarısının ödenmesi koşuluyla..."
"Elbette koşullarını sağlamayı vadeden kulübe transferi söz konusu olabilir" şeklinde konuştu.
31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla 5 maça çıktı.
Hazard, 5 karşılaşmada 1 gol attı.
Ayrıca 1 de asist kaydetti.