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Galatasaray'a transferde Eden Hazard müjdesi! Tarih verdiler

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Eden Hazard sesleri yeniden yükselmeye başladı. Yaz transfer döneminde de sarı-kırmızılıların gündemine gelen Belçikalı yıldız ile ilgili İspanyol muhabir Manu de Juan'dan sürpriz bir açıklama geldi. Eden Hazard'ın devre arasında Real Madrid'den ayrılacağını ifade eden Juan, İspanyol ekibinin transfer koşullarıyla ilgili konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 11:11
Galatasaray'a transferde Eden Hazard müjdesi! Tarih verdiler

Bu sezon iddialı bir takım kuran Galatasaray, gözünü ara transfer dönemine çevirdi.

Galatasaray'a transferde Eden Hazard müjdesi! Tarih verdiler

Sarı kırmızılılar, ocak ayında da transfer bombalarına devam edecek.

Galatasaray'a transferde Eden Hazard müjdesi! Tarih verdiler

Cimbom, sezon başında yıldız isimleri kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'a transferde Eden Hazard müjdesi! Tarih verdiler

Yönetimin, devre arasında da sansasyonel transferlere devam edeceği öğrenildi.

Galatasaray'a transferde Eden Hazard müjdesi! Tarih verdiler

Bunlardan birinin de Eden Hazard olduğu kaydedildi.

Galatasaray'a transferde Eden Hazard müjdesi! Tarih verdiler

Cimbom'un gündeminde yer alan yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a transferde Eden Hazard müjdesi! Tarih verdiler

"Real Madrid, kiralık tekliflerine de sıcak bakıyor"

Galatasaray'a transferde Eden Hazard müjdesi! Tarih verdiler

"Maaşının yarısının ödenmesi koşuluyla..."

Galatasaray'a transferde Eden Hazard müjdesi! Tarih verdiler

"Elbette koşullarını sağlamayı vadeden kulübe transferi söz konusu olabilir" şeklinde konuştu.

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