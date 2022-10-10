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Donduk kaldık

Toroğlu, Albayrak’ın kendisini aradığını ve “Cezayı isteyen kişi Ünal Aysal’dı. Ali Dürüst ile donduk kaldık, çok bozulduk” dediğini aktardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Donduk kaldık
Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal ve eski hocası Fatih Terim yeniden gündemde... Aysal ve Terim birlikte çalıştıkları dönemde sık sık karşı karşıya gelmiş ve özellikle "Eleman" bahsetmesi çok konuşulmuştu. Erman Toroğlu, A Spor'da o dönem gizli kalmış bir iddiayı daha gündeme getirdi. Terim'in PFDK'ya sevk edilmesinin ardından TFF'ye giden, Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak ve Ali Dürüst'ün 'Fatih Terim'e biraz fazla ceza verin de kurtulalım' dediğini ifade etmişti. Ancak Toroğlu, Albayrak'ın kendisini aradığını ve işin aslını anlattığını söyledi. Albayrak'ın, "Erman hocam sizi akşam dinledim ama şunun aslını ben anlatayım dedi. 'Fatih Terim ceza heyetine verilmişti ve biz TFF'ye gittik. Yusuf Günay yoktu ben, Ali Dürüst ve Başkan Ünal Aysal vardık. Ünal Başkan, 'Fatih Terim'e okkalı bir ceza verin de kurtulalım' dedi. Biz Ali Dürüst ile donduk kaldık, çok bozulduk" sözlerini aktardı.
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