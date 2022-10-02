Zirveyi teğet geçti

Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi Adana'da sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip özellikle ikinci yarıda etkili bir futbol ortaya koymasına karşın Adana Demirspor karşısında 1 puanla yetindi ve liderlik şansını kullanamadı: 0-0. Rakibi karşısında ilk yarı organize olmakta zorlanan sarı-kırmızılılar, eski oyuncuları Henry Onyekuru'yu tutmakta zorlandı. Nijeryalı oyuncu, 30 ve 33. dakikalarda gole çok yaklaştı. Muslera takımını bir kez daha ayakta tutan isim oldu. İlk yarının sonlarında kale önünde oluşan karambolde Nelsson ve Yunus şanslarını denedi ama savunma gole izin vermedi ve 45 dakika golsüz sona erdi.



MERTENS ÜST DİREĞE TAKILDI

İkinci yarıda Galatasaraylıların beklediği değişiklik geldi. Mata, Gomis'in yerine oyuna dahil oldu. Nitekim İspanyol oyuncunun, 60. dakikadaki şutunu savunma uzaklaştırdı. 64'te Stambouli'nin gördüğü kırmızı kart dengeleri bozdu ve Galatasaray baskısını daha da artırdı. Mertens 79'da üst direğe takıldı. Son anlarda ise Yunus, Kerem ve Seferovic pozisyonları değerlendiremedi. Tam 23 şut çeken Galatasaray, 2014/15'ten bu yana gol atamadan en fazla şut çektiği maçı oynasa da bu galibiyet getirmedi. İki takım birer puanla yetinirken liderlik de averajla Başakşehir'e gitti.



3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Galatasaray, Konya maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı. Emin Bayram, Patrick van Aanholt ve Oliveira'yı Adana Demirspor karşısında yedek soyundu. Buruk, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö'ye şans verdi.



ONYEKURU ZORLADI

Adana temsilcisinin kadrosunda daha önce sarı-kırmızılı formayı terletmiş olan Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Henry Onyekuru bu maçta ilk 11'de forma şansı buldu. Özellikle Onyekuru, oyunda kaldığı sürece sarı-kırmızılı oyuncuları oldukça zorladı.



GOMIS AĞIR KALDI

Galatasaray, Adana Demirspor maçına forvette Bafetimbi Gomis'le çıktı ancak golcü futbolcu, beklentileri karşılayamadı. Ağır kalan ve Adana Demirspor savunması arasında kaybolan Gomis, topla fazla buluşamadı. Fransız golcü, 57. dakikada yerini Juan Mata'ya bıraktı.



DUBOIS SOL BEKE YERLEŞTİ

Teknik direktör Okan Buruk, savunma hattının solunda sezon başında oynayan Patric van Aanholt'u keserken, yeni transferlerden Leo Dubois'i bu bölgede görevlendirdi. Sağ bek olmasına karşın Fransız futbolcu, solda etkili bir maç çıkardı. Savunmada da hatasız performans gösterdi.