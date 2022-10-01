Galatasaray'da hedef 4'te 4! İşte Okan Buruk'un Adana Demirspor maçı 11'i

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon 13. olduktan sonra bu yıl güçlü bir kadro oluşturan Galatasaray milli ara öncesi yakaladığı iyi gidişini sürdürmenin peşinde. Sarı-kırmızılılar, 2 haftalık arada Gaziantepspor, Kasımpaşa ve Konyaspor'u mağlup etmişti. Cimbom, 20.00'de deplasmanda Adana Demirspor'u da devirerek yoluna kayıpsız şekilde devam etmek istiyor. Adana Demirspor da son 2 maçını 3'er gol atarak kazandı. Aslan, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin olduğu hafta önceden kazanarak iki rakibi üzerinde de baskı kurmayı hedefliyor. Bunu öğrencilerine de anlattı.



ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Yusuf, Emre, Onyekuru, Belhanda



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Mertens, Yunus, Kerem, Gomis



VAN AANHOLT KULÜBEYE

Teknik direktör Okan Buruk, bu maç öncesinde kadroda fazla değişiklik yapmayı planlamıyor. Kalede her zamanki gibi Fernando Muslera olacak. Sağ bekte sezonun flaş ismi Sacha Bey yer alacak. Sağ stoper Victor Nelsson olacak, Sol stoperde Emin Bayram kulübeye gelecek. Yerine Abdülkerim Bardakçı oynayacak. Çok eleştirilen Patrick van Aanholt'un yerine de Leo Dubois'nın oynaması bekleniyor. Orta saha Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens'ten oluşacak. Kanatlarda Yunus Akgün ve Kerem Aktüroğlu olacak. En uçta ise Bafetimbi Gomis başlayacak.



LİDERLERLE OYNUYOR

Cimbom üst üste lider takımlarla maç yapıyor. Konyaspor geçtiğimiz hafta Aslantepe'ye zirvede gelmişti. Aslan rakibini 2-1 ile geçmişti. Aslan, bu kez de liderlik koltuğunda oturan Adana Demirspor'a konuk olacak.



37. RANDEVU

Galatasaray ile Adana Demirspor daha önce 36 defa karşı karşıya geldiler. Söz konusu karşılaşmalarda Cimbom 19, Adana Demirspor ise 9 defa kazandı. 8 maç beraberlikle sonuçlandı. Aslan 59, Adana temsilcisi ise 31 gol kaydetti.



EV SAHİBİ ÜSTÜN

Adana'daki maçlarda ise Demirspor'un üstünlüğü bulunuyor. 18 lig maçında Mavi Şimşekler 7 defa kazandı. Aslan'ın galibiyet sayısı ise 5. İki takım arasında Adana'daki maçlardan 6 beraberlik çıktı. Cimbom 15, Adana Demir 16 gol attı.



YUSUF DEMİR VE ICARDİ YOK

Cimbom'da bugün oynanacak maç öncesinde iki futbolcu maç kadrosuna alınmadı. Forvet oyuncusu Mauro İcardi dünkü antrenmanın ısınma bölümünde takımla birlikte olmasına rağmen ayağında ağrıları olduğunu belirtince teknik direktör Okan Buruk onu riske etmek istemedi. Avusturya Milli Takımı'ndan ayağında ağrılarla dönen Yusuf Demir de bugün Adana Demirspor deplasmanında forma giyemeyecek. İki oyuncunun tedavilerine başlandı.



5 ESKI ASLAN

Bu sezon Adana Demirspor'un kadrosunda eski Galatasaraylı futbolcuların sayısı hemen dikkat çekiyor. Mavi-lacivertli ekipte, Badou Ndiaye, Mustafa Kapı, Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Henry Onyekuru daha önce farklı zamanlarda sarı-kırmızılı formayı taşımıştı.



MATA 2. YARIDA

Milli arada İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında raket gibi kullandığı sol ayağıyla verdiği paslarla şov yapan Juan Mata, Adana'ya götürüldü. Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın başında daha sert bir orta sahayı tercih edecek. İspanyol yıldız 'hamle oyuncusu' olarak hazır tutulacak. 34 yaşındaki futbolcu maçın gidişatına göre Buruk'tan forma bekleyecek.