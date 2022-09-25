Haberler Galatasaray İspanyollardan Juan Mata yorumu! "İlk maçında..."

İspanyollardan Juan Mata yorumu! "İlk maçında..."

Süper Lig'e verilen milli arada Galatasaray hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrılırken Juan Mata da ilk maçına çıktı. İspanyol basını Mata'nın ilk maçını değerlendirdi. İşte o yorum...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 08:29
İspanyollardan Juan Mata yorumu! "İlk maçında..."

Mata'nın alışık olmadık şekilde 64 numara ile sahada mücadele ettiği kaydedilirken, İspanyol yıldızın attığı paslarla eski günlerinden esintiler sunduğu belirtildi.

İspanyollardan Juan Mata yorumu! "İlk maçında..."

Galatasaray'ın oyununu yönlendiren isim olduğu yazılan Mata'nın, fiziksel anlamda tam olarak hazır gözükmediğinin de altı çizildi.

DİĞER
Son dakika: Galatasaray'da ilklerin gecesi! Mauro Icardi ve Juan Mata maça damga vurdu
Sibel Can'ın evinin kapısına öyle şeyler bıraktı ki... Düğün hazırlığındaki Sibel Can'a saplantılı hayran şoku: "Amacım taciz..."
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal seferberliği!
O isimden flaş Galatasaray yorumu! "Endişe verici"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray ve transfer itirafı! "Hemen eşyalarını topla"
G.Saray'dan Nelsson operasyonu! Menajeri İstanbul'a çağrıldı
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray ve transfer itirafı! "Hemen eşyalarını topla" G.Saray ve transfer itirafı! "Hemen eşyalarını topla" 09:17
İspanyollardan Juan Mata yorumu! "İlk maçında..." İspanyollardan Juan Mata yorumu! "İlk maçında..." 08:28
İngiltere'de Batshuayi pişmanlığı! İngiltere'de Batshuayi pişmanlığı! 08:01
O isimden flaş Galatasaray yorumu! "Endişe verici" O isimden flaş Galatasaray yorumu! "Endişe verici" 07:41
Anadolu Efes Maccabi'yi devirdi! Anadolu Efes Maccabi'yi devirdi! 00:50
Anadolu Efes Maccabi'yi devirdi! Anadolu Efes Maccabi'yi devirdi! 00:50
Daha Eski
F.Bahçe'de Jesus farkı! Günde en az 5 saat... F.Bahçe'de Jesus farkı! Günde en az 5 saat... 00:18
Frutti Extra Cup’ta Bursaspor ikinci kez şampiyon Frutti Extra Cup’ta Bursaspor ikinci kez şampiyon 00:05
Frutti Extra Cup’ta Bursaspor ikinci kez şampiyon Frutti Extra Cup’ta Bursaspor ikinci kez şampiyon 00:05
Mitrovic yıldızlaştı Sırbistan kazandı! Mitrovic yıldızlaştı Sırbistan kazandı! 00:01
Mitrovic yıldızlaştı Sırbistan kazandı! Mitrovic yıldızlaştı Sırbistan kazandı! 00:00
İspanya evinde mağlup! İspanya evinde mağlup! 23:57