GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey gerçeği ortaya çıktı! O rakama gidecekti

Galatasaray'da Sacha Boey'le ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.
Galatasaray'da Sacha Boey'le ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.
Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un olumsuz raporunun ardından Sacha Boey'e kulüp aramak için kolları sıvamıştı.
Genç futbolcu da ülkesine gitmiş ve bazı kulüplerle görüşmeler yapmıştı. Ancak tüm bu temasların sonuç vermemesinin ardından İstanbul'a dönen Boey rezerv takımla idmanlara başlamıştı.
Ortaya atılan iddialara göre Sarı-Kırmızılı yönetim Ağustos ayı başında Ligue 2 ekibi Metz'den Sacha Boey için resmi teklif aldı.
SACHA BOEY METZ'E GİDECEKTİ
Takvim'in haberine göre; hatta Fransızlar'ın yaptığı yaklaşık 1 milyon Euro'luk teklif de kabul edildi. Ancak Boey'in Metz'e gitmeyi kabul etmediği ve görüşmelerin mecburen sona erdiği belirlendi.
Bu gelişmeden 1-2 gün sonra teknik direktör Okan Buruk'la görüşüp özür dileyen Fransız sağ bek yeniden takıma döndü.
Ve 7 Ağustos'taki Antalyaspor maçıyla da Sacha Boey'in müthiş geri dönüş hikayesi başladı.
Böylece 1 milyon Euro gibi komik bir rakama takımdan ayrılmasına ramak kalan yıldız futbolcu, belki de kaderini değiştiren bir kararla yoluna Galatasaray'da devam etti.
SACHA BOEY KİMDİR?
13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.
Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.
Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.
Milli takım tercihini Kamerun'dan yana kullanan Boey, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Genç yıldızın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro...