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GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey gerçeği ortaya çıktı! O rakama gidecekti

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da Sacha Boey sevinci yaşanıyor. Sezon başında takımdan gönderilmesi beklenen yıldız futbolcunun performansı alkış toplamıştı. 22 yaşındaki futbolcunun sezon başında komik bir rakama takımdan ayrılacağı fakat transferin son anda gerçekleşmediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 17:58
GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey gerçeği ortaya çıktı! O rakama gidecekti

Galatasaray'da Sacha Boey'le ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey gerçeği ortaya çıktı! O rakama gidecekti

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un olumsuz raporunun ardından Sacha Boey'e kulüp aramak için kolları sıvamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey gerçeği ortaya çıktı! O rakama gidecekti

Genç futbolcu da ülkesine gitmiş ve bazı kulüplerle görüşmeler yapmıştı. Ancak tüm bu temasların sonuç vermemesinin ardından İstanbul'a dönen Boey rezerv takımla idmanlara başlamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey gerçeği ortaya çıktı! O rakama gidecekti

Ortaya atılan iddialara göre Sarı-Kırmızılı yönetim Ağustos ayı başında Ligue 2 ekibi Metz'den Sacha Boey için resmi teklif aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey gerçeği ortaya çıktı! O rakama gidecekti

SACHA BOEY METZ'E GİDECEKTİ

Takvim'in haberine göre; hatta Fransızlar'ın yaptığı yaklaşık 1 milyon Euro'luk teklif de kabul edildi. Ancak Boey'in Metz'e gitmeyi kabul etmediği ve görüşmelerin mecburen sona erdiği belirlendi.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey gerçeği ortaya çıktı! O rakama gidecekti

Bu gelişmeden 1-2 gün sonra teknik direktör Okan Buruk'la görüşüp özür dileyen Fransız sağ bek yeniden takıma döndü.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey gerçeği ortaya çıktı! O rakama gidecekti

Ve 7 Ağustos'taki Antalyaspor maçıyla da Sacha Boey'in müthiş geri dönüş hikayesi başladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey gerçeği ortaya çıktı! O rakama gidecekti

Böylece 1 milyon Euro gibi komik bir rakama takımdan ayrılmasına ramak kalan yıldız futbolcu, belki de kaderini değiştiren bir kararla yoluna Galatasaray'da devam etti.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey gerçeği ortaya çıktı! O rakama gidecekti

Sacha Boey'i kadrosuna katamayan Metz de 1.5 milyon Euro karşılığında Portekiz ekibi Vizela'da forma giyen Koffi Kouao'ı transfer etti.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey gerçeği ortaya çıktı! O rakama gidecekti

SACHA BOEY KİMDİR?

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey gerçeği ortaya çıktı! O rakama gidecekti

Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey gerçeği ortaya çıktı! O rakama gidecekti

Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey gerçeği ortaya çıktı! O rakama gidecekti

Milli takım tercihini Kamerun'dan yana kullanan Boey, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey gerçeği ortaya çıktı! O rakama gidecekti

Genç yıldızın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey gerçeği ortaya çıktı! O rakama gidecekti

Oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro...

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