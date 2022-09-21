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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un Fenerbahçe planı ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray haberleri: Son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un asıl planı ortaya çıktı. Genç çalıştırıcının asıl hedefinin, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'ndan sonra oynanacak Fenerbahçe derbisi olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 10:57
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un Fenerbahçe planı ortaya çıktı

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk özelikle Dünya Kupası'ndan sonra vitesi artırmayı planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un Fenerbahçe planı ortaya çıktı

Bunun en büyük nedeni ise tecrübeli isimlerin daha geç form tutması ve dev organizasyon nedeniyle dikkatli hareket edilmesi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un Fenerbahçe planı ortaya çıktı

YÜKSELİŞ OCAKTAN SONRA

Sarı-kırmızılı takımın patronu bu nedenle belli bir ritimde ligin ilk periyodunu götürmeyi ama esas çıkışı da ocaktan sonra gerçekleştirmeyi hedefliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un Fenerbahçe planı ortaya çıktı

Bu sene 20 Kasım ile 18 Aralık arasında Dünya Kupası'nın oynanacak olması, yine kupa öncesi ve sonrasında 1 hafta bulunması nedeniyle erken form tutmak yerine kontrollü ilerlemenin avantajları üzerinde durulduğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un Fenerbahçe planı ortaya çıktı

İlk 7 haftada yeni bir takım olmasına rağmen iyi puan toplayan Cim-Bom, milli aradan sonra lider Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un Fenerbahçe planı ortaya çıktı

Sarı-kırmızılılar bir sonraki haftayı ise 'bay' geçecek ve dinlenecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un Fenerbahçe planı ortaya çıktı

Galatasaray daha sonra sırasıyla Kayseri (D), Alanya, Karagümrük (D), Beşiktaş, Başakşehir (D) maçlarını oynayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un Fenerbahçe planı ortaya çıktı

Dünya Kupası nedeniyle yaklaşık 1 aylık aranın ardından Cim-Bom evindeki İstanbulspor karşılaşmasıyla tekrar startı verecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un Fenerbahçe planı ortaya çıktı

FENERBAHÇE MAÇINDA PERFORMANS ZİRVEYE ÇIKACAK

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray ocak ayının ikinci haftasında Kadıköy'de oynayacağı Fenerbahçe maçında performans olarak zirvede olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un Fenerbahçe planı ortaya çıktı

Başkan Dursun Özbek ile beraber yakalanan olumlu hava her alanda kendisini gösteriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un Fenerbahçe planı ortaya çıktı

Sarı-kırmızılılarda sponsorluklara da yeni dönemde ilgi artmaya başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un Fenerbahçe planı ortaya çıktı

Kadın Basketbol Takımı ile de isim hakkı sponsorluğu imzalanacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un Fenerbahçe planı ortaya çıktı

Öte yandan stat sponsorluğu için de görüşmelerin son aşamaya geldiği bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un Fenerbahçe planı ortaya çıktı

ADANA DEMİRSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Galatasaray'da milli arada verilen 3 günlük izin sona erdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un Fenerbahçe planı ortaya çıktı

Sarı-kırmızılılar, milli takımlarına giden 13 futbolcusundan yoksun Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarına start verdi.

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