GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un Fenerbahçe planı ortaya çıktı

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk özelikle Dünya Kupası'ndan sonra vitesi artırmayı planlıyor.
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk özelikle Dünya Kupası'ndan sonra vitesi artırmayı planlıyor.
Bunun en büyük nedeni ise tecrübeli isimlerin daha geç form tutması ve dev organizasyon nedeniyle dikkatli hareket edilmesi.
YÜKSELİŞ OCAKTAN SONRA
Sarı-kırmızılı takımın patronu bu nedenle belli bir ritimde ligin ilk periyodunu götürmeyi ama esas çıkışı da ocaktan sonra gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Bu sene 20 Kasım ile 18 Aralık arasında Dünya Kupası'nın oynanacak olması, yine kupa öncesi ve sonrasında 1 hafta bulunması nedeniyle erken form tutmak yerine kontrollü ilerlemenin avantajları üzerinde durulduğu öğrenildi.
İlk 7 haftada yeni bir takım olmasına rağmen iyi puan toplayan Cim-Bom, milli aradan sonra lider Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar bir sonraki haftayı ise 'bay' geçecek ve dinlenecek.
Galatasaray daha sonra sırasıyla Kayseri (D), Alanya, Karagümrük (D), Beşiktaş, Başakşehir (D) maçlarını oynayacak.
Dünya Kupası nedeniyle yaklaşık 1 aylık aranın ardından Cim-Bom evindeki İstanbulspor karşılaşmasıyla tekrar startı verecek.
FENERBAHÇE MAÇINDA PERFORMANS ZİRVEYE ÇIKACAK
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray ocak ayının ikinci haftasında Kadıköy'de oynayacağı Fenerbahçe maçında performans olarak zirvede olacak.
Başkan Dursun Özbek ile beraber yakalanan olumlu hava her alanda kendisini gösteriyor.
Sarı-kırmızılılarda sponsorluklara da yeni dönemde ilgi artmaya başladı.
Kadın Basketbol Takımı ile de isim hakkı sponsorluğu imzalanacak.
Öte yandan stat sponsorluğu için de görüşmelerin son aşamaya geldiği bildirildi.
ADANA DEMİRSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Galatasaray'da milli arada verilen 3 günlük izin sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, milli takımlarına giden 13 futbolcusundan yoksun Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarına start verdi.