Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Böylesi tarihte yok

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, başarılı bir transfer dönemini geride bıraktıklarını söyledi. Kulübün 1 kuruşunu dahi düşünerek hareket ettiklerini kaydeden ve maliyetler hakkında bilgi veren Özbek, "Ertelenen seçimler nedeniyle zamanımız az olmasına karşın kısa sürede çok başarılı bir dönem geçirdik. Geçen sene transfere bonservis olarak yaklaşık 28 milyon euro harcanmış. Bu dönemde ise 26 milyon euro harcamışız. En büyük yatırımı 21 yaş iki transfere yaptık. Ross ve Yusuf Demir. Bunların ikisine 7 milyon 750 bin euro bonservis ödedik. Galatasaray'ın geleceği için ödedik. Demek ki yaptığımız transferlerden 21 yaş altını çıkarınca 18 milyon euro diğer transferler için bonservis harcamışız" diye konuştu.



ÜNLÜ TAKIMLARDAN GELDİLER

Takımdan 26 oyuncu ayrıldığını ve 13 yeni oyuncu aldıklarını kaydeden Başkan Dursun Özbek sözlerini şöyle sürdürdü: Futbolcu satışından bonuslar hariç 12.5 milyon euro gelir sağladık. 18 milyondan bu rakamı çıkarınca 5.5 milyon euro'ya muazzam transferler yaptık. İki 21 yaş altı oyuncumuzu çıkarınca, diğerleri Avrupa'nın en önemli takımlarından gelmiş futbolcular. 'Dünya yıldızı' olarak ifade edeceğimiz oyuncular... Porto, Arsenal, Napoli, Manchester, Benfica, PSG'den geldiler. Benim bildiğim hiçbir tarihte Galatasaray'a bu kadar yıldız transferinin olduğu bir dönem hatırlamıyorum. Üstelik bu kadar yıldız futbolcu, Avrupa kupalarında yokken alındı.



GALATASARAY TUCHEL'İ GÖLGEDE BIRAKTI

Transferlerin Avrupa'da da büyük ses getirdiğini kaydeden Özbek, "Avrupa basını günlerden beri bahsediyor. Hatta, Le Figaro gazetesi, 'Galatasaray'ın transferleri, Tuchel'in gönderilmesini bile gölgede bıraktı' diye başlık attı. Burada büyük bir başarı var. Başta Erden Timur kardeşim. Florya'da çalışan değerli ekibimize defalarca teşekkür ediyorum. Çok sıkı, çok güzel bir çalışmanın ürünü" dedi.



ICARDI 20 GOL ATARSA 75 BİN EURO BONUS

Mauro İcardi'nin mali detaylarıyla ilgili de bilgi veren Özbek, "Yıllık maaşına katkı yapacağımız kısım 750 bin euro... 20 gol atarsa 75 bin euro bonusu var. Puan başına, maç başına bonus söz konusu değil. Maç kazanıldığında da 3 bin euro alacak. Galatasaray'ı tercih etmesinin en başta gelen sebebi marka değeridir. Onun için PSG de İcardi'nin Galatasaray'da oynamasının uygun olacağını, başarısının devam edeceğini düşünerek bizle bu anlaşmayı yapmıştır" diye konuştu.



MECİDİYEKÖY'DEN 1 MILYAR TL GELECEK

Mecidiyeköy'de bulunan ve daha önce otel olarak projelendirilen binayı rezidansa çevireceklerini ifade eden Özbek, "160 dairenin satışından, masraflar çıktıktan sonra 1 milyar TL'lik bir para bekliyoruz. Bunun bir kısmı Galatasaray'ın kredilerinin kapatılması için kullanılacak. Buranın bugüne kadar atıl kalması iyi bir şey değildi. Bundan sonra süratle bu faaliyetleri tamamlamak istiyoruz" dedi.



ADA'YA CEBİMİZDEN HARCAMA YAPTIK

Yeniden faaliyete geçen Galatasaray Adası hakkında da konuşan Bşakan Dursun Özbek, "Söz verdiğimiz gibi Galatasaray Adası'nın yeni haline gelmesi üyelerin hizmetine açılması çalışmalarında emeği geçen birçok arkadaşım var. Bütün gücünü bu konuya dahil eden Erden Timur var. Çok başarılı bir iş çıkardılar. Biz bu adayı kendi cebimizden harcama yaparak bu hale getirdik" ifadesini kullandı.



KEMERBURGAZ'DA İKİ YERLEŞKE OLACAK

Kemerburgaz'daki arazinin üst kullanım tapusunun alındığını hatırlatan Özbek şöyle devam etti: Önceki başkanlık döneminden projemiz hazırdı. Zemin etüdüne bağlı çalışmalarımız var. Kısa süre içinde de ruhsat başvurusuna başlayacağız. 2 ana yerleşke olacak. A Takım ve ona hizmet edecek sahalar, konuklama tesisi, spor salonu olacak. Diğer binamız da altyapı için kullanılacak.



HER GÜN 1.2 MILYON TL FAIZ ÖDÜYORUZ

Mecidiyeköy'den, Riva'dan ve Florya'dan elde edilecekler gelirleri üst üste koyduğumuzda, büyük bir fon söz konusu oluyor. Bu gelirin ilk gideceği yer Bankalar Birliği anlaşması. Günde 1.2 milyon TL faiz ödüyoruz. Yılda 400 milyon TL faiz söz konusu. Yılda 400 milyon faiz ödeyen bir kulüp, sürdürülebilir bir başarı sağlayamaz. Bizim öncelikle 2.2 milyar TL'lik krediyi kapatmamız gerekiyor.