Haberler Galatasaray SON DAKİKA - Galatasaray'da 2 ayrılık daha! Resmen açıklandı

SON DAKİKA - Galatasaray'da 2 ayrılık daha! Resmen açıklandı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Ömer Bayram'ın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından 2 ayrılık daha gerçekleşti. Teknik direktör Okan Buruk'un bu sezonki kadro planlamasında yer almayan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı, Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'ne kiralandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 10:56 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 17:27
SON DAKİKA - Galatasaray'da 2 ayrılık daha! Resmen açıklandı

Galatasaray'da üst üste ayrılıklar yaşanıyor. Ömer Bayram'ın sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılılarda 2 futbolcuya daha veda edildi.

EMRE KILINÇ VE TAYLAN ANTALYALI ANKARAGÜCÜ'NDE!
MKE Ankaragücü, Galatasaray'dan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Başkent ekibi iki orta saha oyuncusunu da kiralık olarak transfer etti. Emre Kılınç'ın Galatasaray ile 2024, Taylan Antalyalı'nın ise sarı kırmızılı takımla 2026 sezonu sonu kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ankaragücü Kulübü, 2 oyuncunun da kiralık olarak kadroya katıldığını resmi hesabından duyurdu.

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