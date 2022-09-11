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Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. İki takımda da tek hedef 3 puan. Maç öncesinde Kasımpaşa'nın 6, Galatasaray'ın ise 10 puanı bulunuyor. Zorlu mücadele öncesi Galatasaray'ın 11'i belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 18:47 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 19:54
Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

İki takımda da tek hedef 3 puan. Maç öncesinde Kasımpaşa'nın 6, Galatasaray'ın ise 10 puanı bulunuyor.

Zorlu mücadele öncesi Galatasaray'ın 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Grovac, Sadık, Mortadha, Tirpan, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Celina, Bahoken

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11 Eylül 2022 Pazar günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleşecek olan müsabaka beIN SPORTS 1 ve beIN Sports Connect'te canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Bu sezon deplasmanda oynadığı üç Süper Lig maçında da gol yemeyen Galatasaray (2G 1B), daha uzun bir seriyi en son Ekim-Aralık 2011 arasında yakaladı (7 maç).

Süper Lig'in 2022/23 sezonunda en fazla çalım atan savunma oyuncusu konumundaki Sacha Boey (9), aynı zamanda ilk beş haftada en fazla ikili mücadele kazanan isim (45).

İstanbul takımlarını konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının beşini kaybeden Kasımpaşa (2B), bu süreçte Galatasaray'a rakip olduğu tek karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçın hiçbirinde üst üste iki kez aynı sonucu tekrarlamayan Galatasaray (4G 3B 2M), son karşılaşmada Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

Bu sezon Süper Lig'de golü bulunmayan oyuncular arasında en fazla şut çeken beş oyuncunun üçü Galatasaray (15, Sergio Oliviera; 12, Haris Seferovic & 11, Yunus Akgün) ikisi ise Kasımpaşa (12, Valentin Eysseric & 11, Stephane Bahoken) forması giyiyor.

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