Galatasaray, yıldızlarla dolu kadrosuna Icardi ve Mata'yı da ekleyerek öyle bir takım kurdu ki tüm dünyada gündem oldu.

Transferlerle coşan taraftarlar ise Galatasaray'ı geçen sezon tüm kupalara ambargo koyan Real Madrid'e benzetiyor. Sarı-kırmızılılar "Bu sezon başkanımız Dursun Özbek'in dediği gibi Cumhuriyetin 100. yılında tüm kupaları alacağız" görüşünde birleşti.

Benzeri görülmemiş transfer atağı Okan Buruk'un da iddiasını artırdı. Tecrübeli hoca, kurmaylarına "Artık sıra bizde. Uzak ara şampiyon olmalıyız" dedi. Okan Buruk, GSTV'ye yaptığı açıklamalarda ise "2000 ruhu geri döndü. Yaşayacaklarımızı hayal edince çok mutlu oluyorum" demekten kendini alamadı.