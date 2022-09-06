GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık kararı! Victor Nelsson...

Galatasaray, defanstaki arayışını Kaan Ayhan ile sonlandırdı.
Galatasaray, defanstaki arayışını Kaan Ayhan ile sonlandırdı.
Marcao'nun satışının ardından çeşitli stoperlerle bağlantıya geçen sarı-kırmızılılar, İtalya'da Sassuolo forması giyen milli futbolcunun transferini tamamladı.
Kaan Ayhan transferinde ısrarın perde arkasında +3 yerli kuralı kadar Victor Nelsson'a verilen söz yatıyor.
SEVILLA DEVREYE GİRMİŞTİ
Sarı-kırmızılıların Kopenhag'dan 7 milyon euro'ya kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla kalitesini gösterdi.
Yeni sezona da çok iyi başlayan Nelsson, Galatasaray savunmasının önemli taşlarından biri konumunda bulunuyor.
Abdülkerim Bardakcı ile iyi bir uyum yakalayan Danimarkalı stoper, takımın bu sezonki savunma başarısının mimarları arasında yer alıyor.
Süper Lig'de ilk 5 hafta itibarıyla kalesinde duvar ören Cimbom, yalnızca 2 gol yedi.
Galatasaray'ın bu başarısında kritik rol oynayan Nelsson'u kadrosuna katmak isteyen Sevilla yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmıştı.
İspanyol temsilcisi, Danimarkalı stoper için sarı-kırmızılılara 13 milyon euro önermişti.
KOLAYLIK SAĞLANACAK
Sabah'ın haberine göre; Sevilla'ya transferi gerçekleşmeyen Nelsson'a ocak ayında gereken kolaylığın sağlanacağı konusunda garanti verildiği ortaya çıktı.
DÜNYA KUPASI UMUDU
Galatasaray 13 milyon Euro'yu gören Danimarkalı stoperine Dünya Kupası sonrasında daha iyi bir teklifin gelmesine kesin gözüyle bakıyor.
Nelsson'un devre arasında satılma ihtimaline karşılık Kaan Ayhan hamlesiyle Aslan savunmayı garantiye aldı.
2016 yılında Nordsjaelland ile profesyonel futbol kariyerine başlayan Nelsson, 2019 yılında Kopenhang'a transfer oldu.
Burada gösterdiği performansla dikkat çeken Danimarkalı stoper, 2021 yılında Galatasaray'a geldi.
Grafiğini sürekli artıran Victor Nelsson, takımın değişilmez isimleri arasına girdi.
Danimarkalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 7 karşılaşmada sahaya çıktı.
Victor Nelsson'un güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.