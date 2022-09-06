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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık kararı! Victor Nelsson...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar zorlu mücadelede rakibini 2-1 mağlup etti. Stoper bölgesine Kaan Ayhan takviyesi yapan Cimbom'da Victor Nelsson gerçeği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 10:08
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık kararı! Victor Nelsson...

Galatasaray, defanstaki arayışını Kaan Ayhan ile sonlandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık kararı! Victor Nelsson...

Marcao'nun satışının ardından çeşitli stoperlerle bağlantıya geçen sarı-kırmızılılar, İtalya'da Sassuolo forması giyen milli futbolcunun transferini tamamladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık kararı! Victor Nelsson...

Kaan Ayhan transferinde ısrarın perde arkasında +3 yerli kuralı kadar Victor Nelsson'a verilen söz yatıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık kararı! Victor Nelsson...

SEVILLA DEVREYE GİRMİŞTİ

Sarı-kırmızılıların Kopenhag'dan 7 milyon euro'ya kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla kalitesini gösterdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık kararı! Victor Nelsson...

Yeni sezona da çok iyi başlayan Nelsson, Galatasaray savunmasının önemli taşlarından biri konumunda bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık kararı! Victor Nelsson...

Abdülkerim Bardakcı ile iyi bir uyum yakalayan Danimarkalı stoper, takımın bu sezonki savunma başarısının mimarları arasında yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık kararı! Victor Nelsson...

Süper Lig'de ilk 5 hafta itibarıyla kalesinde duvar ören Cimbom, yalnızca 2 gol yedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık kararı! Victor Nelsson...

Galatasaray'ın bu başarısında kritik rol oynayan Nelsson'u kadrosuna katmak isteyen Sevilla yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık kararı! Victor Nelsson...

İspanyol temsilcisi, Danimarkalı stoper için sarı-kırmızılılara 13 milyon euro önermişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık kararı! Victor Nelsson...

KOLAYLIK SAĞLANACAK

Sabah'ın haberine göre; Sevilla'ya transferi gerçekleşmeyen Nelsson'a ocak ayında gereken kolaylığın sağlanacağı konusunda garanti verildiği ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık kararı! Victor Nelsson...

DÜNYA KUPASI UMUDU

Galatasaray 13 milyon Euro'yu gören Danimarkalı stoperine Dünya Kupası sonrasında daha iyi bir teklifin gelmesine kesin gözüyle bakıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık kararı! Victor Nelsson...

Nelsson'un devre arasında satılma ihtimaline karşılık Kaan Ayhan hamlesiyle Aslan savunmayı garantiye aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık kararı! Victor Nelsson...

2016 yılında Nordsjaelland ile profesyonel futbol kariyerine başlayan Nelsson, 2019 yılında Kopenhang'a transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık kararı! Victor Nelsson...

Burada gösterdiği performansla dikkat çeken Danimarkalı stoper, 2021 yılında Galatasaray'a geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık kararı! Victor Nelsson...

Grafiğini sürekli artıran Victor Nelsson, takımın değişilmez isimleri arasına girdi.

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