Abdülkerim isyanı

Galatasaray ilk yarının son anlarında 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Figueiredo ile hava topu mücadelesine çıkan Abdülkerim Bardakçı, dirseğiyle temas yaptığı gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Galatasarayilk yarının son anlarında 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Figueiredo ile hava topu mücadelesine çıkan Abdülkerim Bardakçı, dirseğiyle temas yaptığı gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sarı kırmızılı ekibin savunma oyuncusu, 31. dakikada rakibine kayarak yaptığı faul sonrası ilk sarı kartını görmüştü. Bu kararın ardından hakeme tepki gösteren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Lucas Torreira da sarı kartla cezalandırıldı. Yaşar Kemal Uğurlu'nun gösterdiği ikinci sarı kart çok ağır bulundu ve taraftarlardan büyük eleştiri aldı.