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TRANSFER HABERLERİ - Anthony Nwakaeme'den Galatasaray'a kötü haber!

Trabzonspor'dan ayrılan ve ismi Galatasaray'la da anılan Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu. Nijeryalı kanat oyuncusu, Suudi Arabistan temsilcisi Al Fayha FC ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 23:00
TRANSFER HABERLERİ - Anthony Nwakaeme'den Galatasaray'a kötü haber!

Trabzonspor'la sözleşmesi sona erdikten sonra serbest kalan Anthony Nwakame'nin yeni durağı belli oldu.

Son olarak Galatasaray'la görüşen ancak beklediği teklifi alamayan Nijeryalı futbolcu, Suudi Arabistan ekibi Al Fayha FC ile anlaşma sağladı.

YILLIK 3 MİLYON EURO ALACAK

Başarılı oyuncunun yeni kulübünden bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon euro kazanacağı öğrenildi. Suudi Arabistan'ın Riyad kentine giden tecrübeli futbolcu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Al Fayha'ya imza atacak.

3 BÜYÜKLER VE HULL CITY İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Uzun süredir kendisine takım arayan Nwakaeme, Türkiye'den Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile temasa geçmiş ancak anlaşamamıştı. Nijeryalı golcü ayrıca Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile de görüşme gerçekleştirmişti.

TÜRKİYE PERFORMANSI

33 yaşındaki oyuncu sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da geçtiğimiz yıl 30 lig maçına çıkarken, 13 gol 10 asistlik bir performans sergilemeyi başardı. Nwakaeme Trabzonspor formasıyla toplamda çıktığı 145 maçta ise 47 gol 40 asistle oynadı.

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