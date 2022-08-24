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Rıdvan pişmanlığı

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Ergun Gürsoy, görev yaptığı dönemde Rıdvan Dilmen’le ilgili “Keşke transferini yönetime hiç sormasıydım” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Rıdvan pişmanlığı

Prekazi, Simoviç, Tanju Çolak, Six, Savaş Demiral, Tugay Kerimoğlu, Kosecki, Erhan Önal, Hasan Vezir, İlyas Tüfekçi, Hagi, İlie, Popescu, Filipescu, Ribery gibi onlarca oyuncunun Galatasaray'a gelmesinde başrol oynayan Gürsoy, Rıdvan Dilmen'in transfer sürecinde yaşananları unutamıyor. Gürsoy, Sarıyer forması giyen Rıdvan'la 1987 yılında her konuda anlaştığını vurgulayarak, "Rıdvan'la da 50 bin liraya anlamıştık ama sonra kendisi bu rakamı biraz daha yükseltmemi istedi. Normalde onun istediği rakamı da verirdim ama nereden aklıma geldiyse bunu yönetime sormak istedim. Şayet yönetime bu durumu sormamış olsaydım, onların oynadığı son maç Bolu'daydı ve ben oraya hatırı sayılır bir iki kişi gönderir Rıdvan'ı paketleyip getirirdim" şeklinde konuştu.

ŞİKE VE TEŞVİK İDDİALARI KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL
Ergun Gürsoy, hakkındaki teşvik primi iddialarına da cevap verdi. Şampiyonluk yolundaki rakiplerinin oynayacağı maçlar öncesinde Malatyasporlu futbolculara araba gönderildiği (1988), Denizlispor'a para gittiği yönündeki iddiaları (1987) sert bir dille yalanlayan Gürsoy, "Yok böyle bir şey. Kedinin ciğer meselesi gibi ulaşamayınca şike dediler teşvik dediler. Hiç bir zaman, 'Şu parayı buna verdim, arabayı buna verdim' gibi bir ifadem olmamıştır. Hiçbir zaman da kabul etmedim. Bu ithamlardan ceza alanlar da oldu" dedi.

BAŞKAN OLMAK İSTERDİM
Ergun Gürsoy, "Galatasaray'a başkan olmayı hiç düşünmediniz mi?" şeklindeki soruyu, "Düşünmez miyim! Her idarecinin aklında vardır ama Galatasaray'ın karar vericileri 'Liseliler' hiç bir zaman bana başkanlık teklif etmedi" diye cevapladı.

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